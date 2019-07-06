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В Черном море перевернулось прогулочное судно: появилось видео с места трагедии
В России появились новые данные о трагедии в Черном море 5 июля, когда возле поселка Джубга Краснодарского края опрокинулся катамаран с отдыхающими. Расследование показало, что судно было перегружено более чем в пять раз — при рекомендуемой загрузке в 12 пассажиров на борт поднялись 55 человек, в том числе 15 детей.
Катамаран «Атолл» опрокинулся в ста метрах от берега. Все пассажиры оказались в воде. Двое погибли — женщины получили тяжелые травмы от удара о корпус судна. Часть пострадавших была доставлена на берег спасателями, некоторым пришли на помощь проходившие мимо прогулочные суда.
Дополнительное расследование показало, что прогулочный катер вообще не имел права выходить в море из-за технической изношенности (судно было выпущено в 2008 году). Кроме того, команда не могла не получить сигнал об ухудшении погодных условий, усилении ветра и надвигающемся шторме.
Владельца катамарана — жителя Ставрополья — уже задержали. Капитан судна пока что в розыске, после ЧП он скрывается, поскольку ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Будапеште затонул прогулочный катер с туристами. В Украине из-за нарушения правил безопасности при отдыхе на воде с начала года утонули более пятисот человек.
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