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В Словении появилась причудливая статуя Мелании Трамп (фото)
В Словении появился крайне оригинальный памятник супруге президента США Мелании Трамп. Деревянная статуя изображает первую леди на инаугуационной церемонии ее супруга Дональда Трампа.
Автор статуи пытался запечатлить для истории момент, когда Мелания Трамп в ярком бирюзовом платье приветствовала публику. Скульптурная композиция установлена в поселке Рожно рядом с родным городом Мелании. Для лучшего восприятия произведение искусства поставили на берегу реки Савы, и статуя первой леди США как бы приветствует через водный поток свою малую родину Севницу.
Идея статуи принадлежит американскому мастеру Брэду Дауни из Кентукки, работающему в жанре наивного искусства. Для изготовления статуи использовались деревянный брус и пила.
Открытие памятника Мелании в поселке Рожно — это часть программы фестиваля уличного искусства в Словении и художественной выставки Ta Eho.
Напомним, ранее памятник Мелании Трамп обещали установить скульпторы из Боснии и Герцоговины.
Фото jerrysaltz/Twitter, mgml. si
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