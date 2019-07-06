Секретное крещение сына Меган Маркл: принц Уильям в черных очках и принц Чарльз на вертолете (фото)

Мир

В субботу, 6 июля, в Виндзоре состоялась церемония крещения мастера Арчи — сына принца Гарри и Меган Маркл. Уже с раннего утра в городе стали собираться верные подданные Елизаветы IIи просто поклонники королевской семьи из других стран. Люди специально прилетели из США, Канады, Австралии, Новой Зеландии в надежде увидеть Арчи и его родителей. Они полагали, что герцог и герцогиня Сассекские все же откажутся от своей идеи провести церемонию без журналистов.

Однако Гарри и Меган эти чаяния не оправдали. Все происходящее 6 июля в Виндзорском замке больше походило на строго засекреченную операцию под прикрытием нежели на семейное торжество.

Как и было объявлено официально, крестили Арчи в часовне Святого Георгия, которая является частью замкового комплекса. Присутствовали 25 гостей. Увидеть, и то мельком, люди смогли только принца Уильяма и его супругу Кейт. Они приехали на машине за несколько минут до начала обряда. 37-летний герцог Кембриджский сам вел черный универсал Audi. Уильям был в солнцезащитных очках. Наряд Кейт рассмотреть было невозможно. Машина заехала на территорию замка через задние ворота.

Совершенно непонятно, как попали на крещение другие гости. Британская газета The Sun утверждает, что принц Чарльз и его супруга Камилла прилетели на вертолете.

Выходит, что люди напрасно собрались в Виндзоре. Они не увидели ни Арчи, ни его родителей, ни даже кого-то из гостей.

Эксперт по общественным связям Марк Борковски считает, что Гарри и Меган допустили большую ошибку. «Они повели себя именно так, как ведут себя звезды Голливуда — умышленно противопоставили себя существующей системе традиций и отказались сотрудничать с масс-медиа в любой форме. Это неправильно. Особенно, принимая во внимание тот факт, что перед рождением Арчи герцог и герцогиня Сассекские провели дорогущий ремонт в своей новой резиденции за счет подданных. Ведь это простые британцы заплатили 2,4 миллиона фунтов из своего кармана», — напомнил Борковски.

Практически все, кто приехал в Виндзор в этот день, заявили журналистам, что разочарованы. Люди хотели увидеть больше. Даже те, кто уважает право Гарри и Меган на частную жизнь, считают, что они вряд ли должны противопоставлять себя другим членам королевской семьи, которые не превращают семейные торжества в секретные операции.

Так и осталось в тайне, кто же стал крестными родителями Арчи. Англиканская церковь подтвердила 6 июля, что Гарри и Меган внесут их имена в специальный королевский регистр, который не подлежит разглашению.

В связи с этим с новой силой в соцсетях и СМИ возобновилось обсуждение, кто же стал на самом деле крестными мастера Арчи. Эта викторина стала вирусной в сети.

The Sun приводит два списка. Первый — это кандидаты в крестные отцы. На первом месте значится Гай Пелли, лучший друг Гарри и крестный принца Луи, которому принадлежит целая сеть ночных клубов. Далее следуют старый приятель Гарри и Уильяма Чарли Ван Штраубензе, Марк Дайер, которого Гарри с любовью называет своим вторым отцом, звезда Голливуда Джордж Клуни, крестный принца Луи Николас ван Кутсем, еще один старый приятель Гарри Том Инскип, крестный сын принцессы Дианы Джейк Уоррен, бывший регбист Майк Тиндолл, который женат на Заре Филлипс, кузине Уильяма и Гарри.

Второй список — это дамы, которые претендуют на то, чтобы стать крестными матерями Арчи. Первой значится Джессика Малруни, стилист из Канады, лучшая подруга Меган. Далее следуют Линдсей Рот, писательница и телепродюсер, была подружкой невесты на свадьбе Гарри и Меган, Женевьева Хиллис, еще одна подруга Меган, помогала ей организовывать ту самую вечеринку в Нью-Йорке незадолго до рождения Арчи, американский дизайнер одежды и близкая подруга Меган Миша Нону, Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма и невестка Гарри, знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс, Амаль Клуни, жена Джорджа Клуни, Бенита Литт, близкая подруга Меган, чьи дочери несли цветы за ней во время свадьбы с Гарри, Вайолет фон Вестенхольц, которая устраивала первое свидание Меган и Гарри.

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