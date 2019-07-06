Мир

На юге Флориды прогремел мощный взрыв в торговом центре: много пострадавших (видео)

В США на юге штата Флорида в городе Плантейшн взорвался газ. Взрыв произошел в торговом центре Fountains Plaza. Об этом сообщает NBC.

В результате инцидента пострадало много людей. Отмечается, что один из сотрудников спортивного зала, который располагается в торговом центре, сообщил о запахе газа перед взрывом.

«Все магазины и предприятия в районе Fountains Plaza и Plantation Marketplace Plaza возле LA Fitness будут закрыты, пока пожарные не определят, безопасно ли возвращаться. Пожалуйста, избегайте этой области», — говорится в сообщении полиции города.

«OBLITERATED»: A nearby employee describes the destruction after a gas explosion in Plantation — https://t.co/6f4FlHw7RH pic.twitter.com/VBefCKBHcZ — NBC 6 South Florida (@nbc6) July 6, 2019

По предварительным данным, не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в торговом центре.

Как сообщали «ФАКТЫ», 26 июня в Вене произошел мощный взрыв, который разрушил несколько этажей двух жилых домов, стоящих рядом в четвертом округе столицы Австрии.

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