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Россия обязана вернуть наших моряков немедленно, и они вернутся в Украину как герои, — Порошенко
Во время встречи с жителями Надворной на Прикарпатье пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия обязана выдать украинских моряков, захваченных в плен в Керченском проливе, немедленно и без каких-либо дополнительных условий. Также он пообщался с отцом моряка Андрея Эйдера — Дмитрием Эйдером.
«В соответствии с директивами, которые были подписаны мной как Президентом Украины, МИД пошел в арбитраж по свободе судоходства в городе Гамбург. Украина выиграла процесс против России и обязала Россию выдать наших моряков без каких-либо условий, потому что они не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации. Российская Федерация была признана агрессором в Керченском проливе», — напомнил Петр Порошенко
Он отметил, что любые атаки на украинских дипломатов тратят титанические усилия наших юристов в международном суде и подыгрывают планам Кремля.
«Сейчас пошла атака на наших дипломатов, которые это выиграли. Предложили, чтобы украинцы, которые мужественно держатся уже восьмой месяц, признали себя виновными в нарушении границ Российской Федерации в Крыму. Это написал Путин — и это отказались делать наши моряки», — сказал Петр Порошенко.
Он напомнил, что все украинские военнопленные с первого же дня отказались признать юрисдикцию России и продолжают оказывать сопротивление кремлевскому режиму.
«Их не надо было уговаривать: все 24 держатся, не признают юрисдикцию, отказываются давать какие-либо показания следствию и крепко держат украинский оборону. Слава украинским морякам! Пусть все 24 героя слышат нас «, — сказал политик.
Он выразил полную поддержку украинским морякам и поблагодарил отца Андрея Эйдера, заверив, что команда «Европейской Солидарности» точно дожмет агрессора и добьется освобождения пленников Кремля.
«Никогда украинцы не станут на колени перед врагом, как бы трудно не было в российских тюрьмах — никогда они не предадут Украину. Никогда они не признают Крым российским. Никогда они не предадут присяге, потому что так Андрея воспитывал отец. Представьте себе, как трудно им в тюрьме, в таком молодом возрасте держать удар. И как важно чувствовать, что за тебя — весь мир. Мы выиграли суд, мы выиграли бой. И я не сомневаюсь, что в ближайшее время наши ребята будут дома», — отметил Петр Порошенко.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?