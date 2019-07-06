Меган Маркл выбрала белый наряд от Dior для официального снимка после крещения сына (фото)

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В субботу, 6 июля, принц Гарри и Меган Маркл опубликовали два официальных снимка, сделанных после крещения их первенца Арчи. Как уже сообщали «ФАКТЫ», обряд состоялся в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Журналисты допущены не были. Собравшиеся тысячи поклонников королевской семьи не смогли увидеть не только герцога и герцогиню Сассекских и их малыша, но и никого из 25 гостей.

И вот вечером появились долгожданные снимки. На одном из них Меган и Гарри стоят на балконе, который выходит на Розовый сад замка. Герцогиня держит Арчи на руках.

Второй снимок — семейный. Он сделан согласно традиции в Зеленой гостиной Виндзорского замка. На фото запечатлены Меган и Гарри. Они сидят, герцогиня снова держит Арчи на руках. Ребенок, как сообщалось ранее, одет в шелковое платье с кружевами — особый наряд для крещения. Меган выбрала для торжественного случая белое платье от Dior и шляпку. Имидж дополняют серьги от Cartier.

Слева и справа от счастливых родителей Арчи сидят на стульях герцогиня Кембриджская Кейт и супруга принца Чарльза Камилла. Жена принца Уильяма надела розовое платье от Stella McCartney, в котором она уже появлялась на публике в 2009 году. Камилла выбрала белый наряд.

За ним стоят слева направо принц Чарльз, мать Меган Дория Рэгленд, сестры принцессы Дианы леди Джейн Феллоуз и леди Сара Маккоркодэйл и принц Уильям. Как уже сообщали «ФАКТЫ», Елизавета II на крещении не присутствовала.

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