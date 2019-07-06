Бойфренд Свитолиной откровенно рассказал о причинах закрытия общей страницы в Instagram (фото)

Спорт

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о том, что сподвигло его и первую ракетку Украины одесситку Элину Свитолину закрыть на время общий аккаунт в Instagram.

«У нас просто было время пожить для себя. Здорово делиться чем-то с болельщиками, но последние 2−3 недели у нас не было каких-то идей, нам нужно было какое-то пространство только для нас. Мы немного поспорили из-за этого и в итоге решили закрыть страницу. Но потом все начали говорить, что мы расстались, так что нужно было ее восстанавливать. И теперь у нас есть новые идеи. Мы не ссорились, хотя именно из-за этого у нас как раз и возникла ссора», — приводит слова Монфиса издание Outside the Ball.

Ранее Свитолина так прокомментировала слухи о возможном расставании с французом и последующее восстановление аккаунта: «Это здорово. Мы получили так много сообщений по поводу восстановления аккаунта. У нас были взлеты и падения, но в итоге мы рады, что наш общий аккаунт вернулся. Это хорошо».

Отметим, что влюбленные восстановили общую страницу в Instagram после совместного появления на вечеринке накануне старта Уимблдона. У аккаунта, имеющего название g.e.m.s.life (первые литеры от имен Гаэля и Элины, а также их фамилий — Монфис и Свитолина), уже 76,6 тысяч подписчиков.

Совместный аккаунт в Instagram влюбленные восстановили после вечеринки накануне старта Уимблдоном

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина пробилась в четвертый круг Уимблдона.

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