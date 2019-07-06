- 13:23 В Украине похолодает: синоптик дала прогноз погоды на начало новой недели
- 13:00 В России туристы погибли, катаясь на бензовозе: фото и детали ЧП
- 12:59 «Гром» в Одессе: неизвестный взял в заложники женщину
- 12:59 Боец UFC ударом с колена «вырубил» соперника за пять секунд
- 12:44 Питание "золотое": туристы рассказали правду об отдыхе в Кирилловке
- 12:41 Первая в истории: Украина получила партию нефти из США
- 12:13 Зеленский в Одессе наградил военных моряков и анонсировал назначение нового главы ОГА
- 11:29 Скандальная Лолита засветилась в оккупированном Донецке
- 11:10 Использовал весь магазин: в Киеве застолье закончилось скандалом со стрельбой
- 11:01 Не тратьте время: Порошенко обратился к Зеленскому накануне саммита ЕС в Киеве
- 10:48 Украина может восстановить водоснабжение северной части Крыма: названо условие
- 10:08 Под Киевом обворовали дом известного адвоката
Бойфренд Свитолиной откровенно рассказал о причинах закрытия общей страницы в Instagram (фото)
Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о том, что сподвигло его и первую ракетку Украины одесситку Элину Свитолину закрыть на время общий аккаунт в Instagram.
«У нас просто было время пожить для себя. Здорово делиться чем-то с болельщиками, но последние 2−3 недели у нас не было каких-то идей, нам нужно было какое-то пространство только для нас. Мы немного поспорили из-за этого и в итоге решили закрыть страницу. Но потом все начали говорить, что мы расстались, так что нужно было ее восстанавливать. И теперь у нас есть новые идеи. Мы не ссорились, хотя именно из-за этого у нас как раз и возникла ссора», — приводит слова Монфиса издание Outside the Ball.
Ранее Свитолина так прокомментировала слухи о возможном расставании с французом и последующее восстановление аккаунта: «Это здорово. Мы получили так много сообщений по поводу восстановления аккаунта. У нас были взлеты и падения, но в итоге мы рады, что наш общий аккаунт вернулся. Это хорошо».
Отметим, что влюбленные восстановили общую страницу в Instagram после совместного появления на вечеринке накануне старта Уимблдона. У аккаунта, имеющего название g.e.m.s.life (первые литеры от имен Гаэля и Элины, а также их фамилий — Монфис и Свитолина), уже 76,6 тысяч подписчиков.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина пробилась в четвертый круг Уимблдона.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!