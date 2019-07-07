Первая в истории: Украина получила партию нефти из США (фото)

Украина

В субботу, 6 июля, танкер Wisdom Venture доставил в Одессу из Соединенных Штатов Америки 75 тысяч тонн нефти.

Как сообщили в Одесском морском торговом порту, это первая в истории Украины партия американской нефти.

«Танкер Wisdom Venture, длина которого 237 м, пришел под флагом Гонконга. Пройти в гавань порта судну помогали буксиры „Булат“ и „Патриот“. Сейчас „нефтевоз“ ошвартован к причалу № 2Н нефтегавани, началась выгрузка», — уточнили в администрации порта.

Выгружаемая партия нефти сорта Bakken закуплена ПАО «Укртатнафта» для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ. Сырье планируется отправить на переработку по нефтепроводу Одесса — Кременчуг.

Отмечается, что нефть сорта Bakken добывается на скважинах Баккеновской формации, расположенных на территории штатов Северная Дакота и Монтана в США, а также частично в канадских провинциях Саскачеван и Манитоба. Баккенивська формация (Bakken formation) — одно из крупнейших в мире месторождений легкой нефти с разведанными запасами углеводородного сырья в количестве 3,650 млрд. баррелей (1 американский нефтяной баррель = 158,987 литров).

Вслед за первой закупкой должны последовать еще несколько. Следующая поставка американской нефти в Украину может состояться уже в августе.

Ранее сообщалось о том, что в апреле Россия ограничила экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что товары, такие как продукция ТЭК, в том числе уголь, нефть, и нефтепродукты, с 1 июня текущего года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных спецразрешений Минэкономразвития РФ. По его словам, такие действия правительства РФ вызваны тем, что ранее Украина расширила список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter