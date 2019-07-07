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Происшествия

«Гром» в Одессе: неизвестный взял в заложницы женщину (фото)

12:59 7 июля 2019 168
полиция
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Днем в воскресенье, 7 июля, в Одессе правоохранители проводят спецоперацию «Гром», цель которой — освобождение заложницы.

Как стало известно «ФАКТАМ», неизвестный насильно удерживает сотрудницу одного из кредитных учреждений, расположенного в Суворовском районе города.

«Сейчас на месте происшествия — руководство полиции области, следственно-оперативная группа и патрульные. Проводятся переговоры с правонарушителем», — заявили в региональном полицейском главке.

Принимаются меры по освобождению заложницы и задержанию злоумышленника.

Как сообщали «ФАКТЫ», в декабре прошлого года в Киеве полицейскому спецназу пришлось брать штурмом квартиру, чтобы спасти заложницу. Как оказалось, женщину взял в заложницы ее собственный сын и угрожал ей расправой. Кроме того, в Киеве задержали разбойников, которые похитили местного жителя, занимавшегося майнингом криптовалют.

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