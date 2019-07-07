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«Гром» в Одессе: неизвестный взял в заложницы женщину (фото)
Днем в воскресенье, 7 июля, в Одессе правоохранители проводят спецоперацию «Гром», цель которой — освобождение заложницы.
Как стало известно «ФАКТАМ», неизвестный насильно удерживает сотрудницу одного из кредитных учреждений, расположенного в Суворовском районе города.
«Сейчас на месте происшествия — руководство полиции области, следственно-оперативная группа и патрульные. Проводятся переговоры с правонарушителем», — заявили в региональном полицейском главке.
Принимаются меры по освобождению заложницы и задержанию злоумышленника.
Как сообщали «ФАКТЫ», в декабре прошлого года в Киеве полицейскому спецназу пришлось брать штурмом квартиру, чтобы спасти заложницу. Как оказалось, женщину взял в заложницы ее собственный сын и угрожал ей расправой. Кроме того, в Киеве задержали разбойников, которые похитили местного жителя, занимавшегося майнингом криптовалют.
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