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Под Полтавой сын убил родителей и устроил дома пожар: детали чудовищного преступления
Начальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Андрей Замахин сообщил о раскрытии двойного убийства, совершенного 6 июля в селе Ковалевка, что находится в нескольких километрах от областного центра.
Информация о том, что в домовладении на улице Покровской обнаружены два трупа, поступила в полицию от спасателей из службы по чрезвычайным ситуациям, которые в 7 часов утра выезжали на тушение пожара. Тело 49-летней хозяйки они обнаружили в горевшем доме, а тело ее мужа-ровесника — в пылающей летней кухне. Пожарным удалось спасти от уничтожения и дом, и хозяйственную постройку, а трупы погибших, на которых следователи обнаружили следы насильственной смерти, были доставлены на судебно-медицинскую экспертизу. В ходе экспертизы установлено, что смерть женщины наступила от ранения острым предметом в область шеи, а мужчина погиб от режущего предмета в голову. Пытаясь скрыть двойное убийство, злоумышленник поджег постройки.
Следователям потребовалось несколько часов, чтобы задержать человека, причастного к этому зверскому преступлению. Им оказался 28-летний ранее судимый сын погибших. Он уже дает признательные показания. В отношении него открыто уголовное производство по факту умышленного убийства двух людей. Подозреваемому грозит либо 15 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.
Мотивы преступления в полиции не называют, хотя в Ковалевке ходят слухи, что молодой человек был зависим от азартных игр и проиграл крупную сумму денег. На почве этого у него возник конфликт с родителями, в ходе которого он схватился за топор…
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