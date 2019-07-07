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Спорт

«Динамо» — «Олимпиакос»: онлайн-видеотрансляция матча

17:44 7 июля 2019 4018
Динамо Олимпиакос
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В понедельник, 8 июля, киевское «Динамо» проведет третий спарринг на сборе в Австрии. После ничьей с румынским клубом «Ботошани» и разгромной победы над австрийским «Ваккером» подопечные Александра Хацкевича встретятся с вице-чемпионом Греции «Олимпиакосом».

Напомним, что в феврале 2019-го жребий свел клубы в 1/16 финала Лиги Европы, и динамовцы по сумме двух встреч прошли греческий клуб — ничья 2:2 в Пирее и победа 1:0 в Киеве.

Кстати, «Олимпиакос» уже провел в нынешнее межсезонье пять контрольных матчей и ни разу не проиграл: с румынским «Виторулом» — 3:2, с польской «Погонью» — 1:1, с израильским «Хапоэлем» (Беэр-Шева) — 2:2, с польской «Лехией» — 1:1 и с польской «Ягеллонией» — 5:0.

Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — «Олимпиакос» (начало — 8 июля в 19:00).

После встречи с греками киевляне проведут в Австрии еще три товарищеских поединка: 9 июля — с австрийским «Цилем», 13 июля — с английским «Брентфордом» и 14 июля — с австрийским «Швацом».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лучшим футболистом премьер-лиги признан вице-капитан «Динамо».

Фото ФК «Динамо»

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