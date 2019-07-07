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Смертники: сеть взбудоражило видео с малолетними экстремалами в Киеве
В сеть попало видео, которое сняла девушка, заставившая малолетних «зацеперов» слезть с поезда, на котором они намеревались прокатиться.
«Малолетние любители „острых ощущений“ и девушка, которая не прошла мимо», — говорится в сообщении поста в Facebook-сообществе «Киев оперативный».
«Посочувствовать тем ребятам, что ума нет. Но гораздо эффективнее дать по шее», — предложил один из неравнодушных пользователей в комментариях.
Как писали «ФАКТЫ», в конце апреля в Киеве на железнодорожной станции «Дарница» от удара током обгорел подросток-«зацепер». Пострадавшего госпитализировали. Врачи определили, что юноша получил ожоги 45% тела. Сейчас подросток в сознании, но ему предстоит длительное лечение и реабилитация.
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