Происшествия

Смертники: сеть взбудоражило видео с малолетними экстремалами в Киеве

В сеть попало видео, которое сняла девушка, заставившая малолетних «зацеперов» слезть с поезда, на котором они намеревались прокатиться.

«Малолетние любители „острых ощущений“ и девушка, которая не прошла мимо», — говорится в сообщении поста в Facebook-сообществе «Киев оперативный».

«Посочувствовать тем ребятам, что ума нет. Но гораздо эффективнее дать по шее», — предложил один из неравнодушных пользователей в комментариях.

Как писали «ФАКТЫ», в конце апреля в Киеве на железнодорожной станции «Дарница» от удара током обгорел подросток-«зацепер». Пострадавшего госпитализировали. Врачи определили, что юноша получил ожоги 45% тела. Сейчас подросток в сознании, но ему предстоит длительное лечение и реабилитация.

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