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Второй «вор в законе» стал фигурантом уголовного дела по «путинской» статье об «авторитетах»: в чем его обвиняют

Сотрудники полиции Подмосковья (РФ) завели уголовное дело в отношении криминального авторитета, известного по кличке Бончо, по обвинению в занятии руководящей должности в преступной иерархии. Об этом пишут РИА Новости.

Уголовное дело в отношении вора в законе стало вторым в своем роде в РФ после того, как была ужесточена статья 210.1 УУ РФ.

По словам официального представителям МВД Ирины Волк, оперативникам ГУУР МВД России удалось задокументировать противоправную деятельность одного из лидеров криминальной среды, уроженца Грузии Джумбера Байрамиди, известного как Бончо и установить его высокий статус в криминальном мире.

«Эти, а также другие полученные сведения, дали основание полагать, что фигурант занимает высшее положение в преступной иерархии. Указанное уголовное дело стало уже вторым после вступления в силу статьи 210.1 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность для лиц этой категории»,— цитирует Волк агентство.

До этого криминального авторитета обвиняли в вымогательстве 3,5 миллиона рублей у одного из подследственных в СИЗО города Кашира в Подмосковье, а в феврале 2019 года Бончо был объявлен в международный розыск.

По данным СМИ, в настоящее время Бончо скрывается в Греции.

Агентство напоминает, что в мае 2019-го суд Томска арестовал на два месяца криминального авторитета по вступившей в силу в апреле статье о высшем положении в преступной иерархии. Этот случай стал первым применением новой статьи УК. Тогда СМИ сообщали, что арестованным оказался коронованный в 2013 году криминальный авторитет Николай Кузьмичев, известный как вор в законе Коля Томский.

Как известно, закон, серьезно ужесточающий уголовную ответственность для «воров в законе», был подписан президентом России Владимиром Путиным в начале апреля. В нем предусмотрено, что за занятие высшего положения в преступной иерархии грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет и штраф в размере до 5 миллионов рублей. Законом исключается возможность применения условного осуждения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «воры в законе» в России устраивают пиры в колониях, чтобы продемонстрировать силу воровского мира на фоне принятия закона о криминальных авторитетах.

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