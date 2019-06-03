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В РФ криминальные авторитеты дерзко ответили на закон Путина о «ворах в законе»
«Воры в законе» в России устраивают пиры в колониях, чтобы продемонстрировать силу воровского мира на фоне принятия закона о криминальных авторитетах. Об этом «URA.RU» рассказал специалист по уголовно-арестантской культуре Александр Сидоров, известный как Фима Жиганец.
«В определенном смысле, это демонстрация силы на фоне нового закона, вроде «вы нас пытаетесь задавить, но у вас ничего не получится», — рассказал в беседе с корреспондентом Сидоров. По его мнению, банкеты в колониях случаются в России регулярно.
Ранее российские СМИ опубликовали кадры праздничного фуршета, устроенного в одной из колоний Оренбургской области. Застолье для криминальных авторитетов устроил «вор в законе» Арсен Ереванский.
Организуя для заключенных подобные мероприятия, воры в законе оказывают им «братскую поддержку», говорит Сидоров. «Женщины? Водка? Без проблем», — объясняет собеседник. Фуршеты и пиры укрепляют связи в воровском мире, напоминают заключенным, что они без помощи не останутся. «Сейчас это достигло чудовищных масштабов, пронести и провезти можно все, что угодно», — поделился Сидоров.
Сидоров считает, что такие события будут происходить и дальше. По его мнению, законы против воров малоэффективны. «Руководить из заключения можно с помощью интернета и телефонов, это абсолютно не проблема», — говорит он.
«Телефоны изымаются, а потом продаются тем же зэкам», — заявил собеседник «URA.RU».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент России Владимир Путин подписал 1 апреля закон, который устанавливает уголовное наказание за «Занятие высшего положения в преступной иерархии». В преступном мире уже начали продумывать схемы для обхода запрета. Впервые по новому закону криминальный авторитет был арестован в Томске 28 мая.
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