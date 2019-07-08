Греки проголосовали за смену власти

Мир

Ночью 8 июля стали известны предварительные итоги парламентских выборов в Греции. Голосование состоялось накануне в воскресенье, 7 июля. Это были досрочные выборы, которые инициировал действующий премьер-министр Алексис Ципрас после неудачи, постигшей его коалицию левых сил СИРИЗА на майских выборах в Европарламент. Тогда СИРИЗА заняла только третье место.

Воскресное голосование левые снова проиграли. СИРИЗА получила 31,5 процента голосов, в то время, как партия «Новая демократия» набрала почти 40 процентов. По греческим законам, победитель получит в парламенте дополнительные 50 мандатов. Такой бонус даст «Новой демократии» 158 мест из 300. Следовательно, у нее будет абсолютное большинство, что позволит ей сформировать однопартийное правительство.

Ципрас уже поздравил лидера «Новой демократии» Кириакоса Мицотакиса (на фото в заголовке) с победой. Смена правительства в Греции неизбежна. И Мицотакис станет новым премьер-министром. Обратившись к грекам ночью 8 июля, Мицотакис пообещал снизить налоги, привлечь инвестиции и оживить экономику. «Мы разорвали порочный круг. Греция гордо поднимет голову!» — заявил он.

Еще один неожиданный итог нынешних выборов — националистическая партия «Золотой рассвет», известная своими расистскими и ксенофобскими заявлениями, не смогла преодолеть 3-процентный барьер и не попала в новый состав парламента. Но националисты все же будут в нем представлены, только от другой партии — «Греческое решение». Она получает 10 мандатов. Лидером партии является бывший журналист Кириакос Велопулос.

Наблюдатели объясняют поражение Ципраса непопулярными реформами, которые пришлось ему проводить под давлением МВФ и Евросоюза, чтобы вывести страну из затяжного финансового кризиса. Он возглавил правительство после победы на досрочных выборах в январе 2015 года. Год назад Греция благодаря реформам перестала получать финансовую помощь. Экономика страны стала расти, уровень безработицы снизился.

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