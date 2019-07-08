Признание Монатика и Дзидзьо на коленях: самые яркие моменты суперфинала «Голос. Діти-5»

Шоу-бизнес

Прямой эфир «Голоса. Діти-5» («1+1») открыла победительница «Евровидения-2018» Нетта, исполнив свой хит «Toy» вместе со всеми участниками суперфинала. Зажигательный номер заставил выйти на сцену всех тренеров проекта — Джамалу, Дзидзьо, Позитива и Надю Дорофееву.

За звание детского «Голоса країни» сражались шесть юных вокалистов — Александр Зазарашвали и Карина Столаба (команда «Время и Стекло»), Вероника Морская и Ярослав Карпук (Дзидзьо), Варвара Кошевая и Никита Очкасов (Джамала).

Все участники выступали в сопровождении живого оркестра под управлением известного музыкального продюсера Руслана Квинты.

Эфир состоял из двух этапов, в каждом из которых зрители могли проголосовать за своего фаворита.

Открыла состязания в прямом эфире команда Дзидзьо. Первой на сцену вышла самая младшая участница суперфинала Вероника Морская. Девочка уже становилась победительницей многих музыкальных конкурсов.

— Я часто становилась победительницей конкурсов, — призналась Вероника, накануне выступления. — Но тут собрались такие сильные участники, что им не страшно и проиграть.

Вероника появилась, зависнув над сценой на большом диско-шаре, исполняя легендарный хит группы «ABBA» «Mamma mia».

— Молодец! — скандировал девочке зал.

— Ты выступила, как настоящая артистка, — сказала Надя.

— Именно артисты становятся звездами, — поддержал участницу Дзидзьо.

Юношу из села Старая Выжовка Ярослава Карпука называют украинским Элвисом Пресли. Ярослава поддержал народный артист Украины Павел Зибров, сказав, что в Украине мало таких сильных баритонов.

— Мое место — на сцене, — сказал Ярослав, выходя на суперфинал.

На суперфинале Ярослав исполнил песню победителя «Евровидения-2019» Дункана Лоуренса «Arcade».

— Очень сложно петь песню, которая еще на слуху после победы — сказала Джамала. — Вы сделали это очень сильно, по-мужски.

— Помню момент, когда мы с Ярославом выбирали песню, — вспомнил Дзидзьо. — Нам хотелось чего-то нового. И это получилось!

Финальным выступлением команды Дзидзьо стал совместный номер тренера со своими подопечными с хитом «Я і Сара». Призывая зрителей проголосовать за его воспитанников, Дзидзьо даже стал на колени!

Первыми из звездных гостей суперфинала, на сцене «Голоса» выступили музыканты группы «KAZKA» с новым хитом «Пісня сміливих дівчат».

В борьбу за победу вступила команда Джамалы.

— Самый важный совет, который я дала своим финалистам, — постараться во время прямого эфира показать всю проделанную работу, быть с холодным умом и горячим сердцем, — сказала «ФАКТАМ» Джамала. — Я не скрывала, что будет сложно: давление зашкаливает, все суетятся, пытаются тебя накрутить. Конкурсы — это стресс. Нужно постараться максимально абстрагироваться от внешнего шума, сконцентрироваться на «зачем и для чего ты на сцене «Голоса». Высшие силы помогут, если абстрагируешься от суеты, сплетен и пустых разговоров!

Дочь актера «Квартал 95» Евгения Кошевого Варя, уже второй раз принимает участие в «Голосе». Правда, звездный отец из-за гастрольного графика, не смог быть на прямом эфире.

— Я сделаю все для победы, и никто меня не сломает, — сказала Варя.

Участница вышла в финале с песней Джамалы «Крила».

— Варя меня всегда удивляла, — сказал Дзидзьо. — Круто!

— Варя сама захотела спеть эту песню, — сказала Джамала. — Спасибо тебе за исполнение. Ты сильная девочка, быть ребенком известных людей — это непросто.

Никита Ачкасов, которого называют украинским Элтоном Джоном, исполнил хит знаменитого музыканта «Rocket man».

— Хочу вдохновлять людей, чтобы они занимались только тем, что им нравится, — сказал Никита.

— Это было волшебно, — сказал Позитив.

— Никита, я очень тобой горжусь, — сказала Джамала. — Спасибо, что ты выбрал меня, как тренера. Ты очень талантливый!

— Я так волнуюсь сегодня, — сказал «ФАКТАМ» Никита. — Это очень важный день, и я старался справиться с эмоциями, чтобы выложиться на все сто! И мне приятно, что если раньше одноклассники с меня смеялись, то сегодня — поддерживают меня и рады, что я смог пройти так далеко в проекте.

Варвара и Никита вдохновили Джамалу на совместный номер команды — песню рэперши Alyona Alyona «Рыбки».

— Спасибо, что у нас есть настоящее музыкальное шоу, где мы можем слушать таких талантливых детей, — сказала Джамала, обращаясь к зрителям.

Во время голосования, на сцене «Голоса» выступил популярный коллектив «The Hardkiss» с хитом «Серце».

Первый этап суперфинала закрыла команда тренеров «Время и Стекло».

— Для меня такая честь стоять на этой сцене, — признался «ФАКТАМ» Александр Зазарашвили. — Но я до сих пор не верю, что все это происходит со мной. У меня невероятная коллега по команде — Карина. Мы с ней очень сдружились и сейчас перед ее выступлением я волнуюсь, как за себя. Я очень благодарен ей и моим наставникам за веру и поддержку. Постараюсь оправдать их надежды.

Карину Столаба давно называют одной из явных победительниц проекта. Карина исполнила песню «Небо» группы «Один в каное».

— Спасибо за выбор песни, — сказала Джамала. — Просто супер!

— Это был готовый номер для большой сцены, — сказал Позитив.

— Ты — первый человек, после которого я поняла, что хочу быть продюсером, — призналась Надя. — Это было очень стильно!

— Ой, мне до сих пор не верится, что я в финале, — призналась «ФАКТАМ» Карина. — Я помню, как шла на «Слепые прослушивания», хотела развернуть хотя бы одно кресло и мечтала, чтобы родители поверили в мой талант. Если ещё до «Нокаутов» моя семья сомневалась в том, что я могу, то сейчас вижу их слезы гордости, и это самая большая награда для меня. Папа сказал: «Какой ты юрист?! Ты — самая настоящая певица!»

Александр Зазарашвили уже вошел в число лучших голосов за все время существования проекта во всем мире! Для суперфинала Саша выбрал песню Нино Катамадзе «Once in the street». В конце выступления, Саша не смог сдержать слез.

— Грузия, гордитесь своим певцом, — сказал Дзидзьо. — Ты — неповторим!

— Ты пока еще маленький мужчина, но с огромным сердцем и прекрасным голосом, — сказал Позитив.

Карина Столаба, Александр Зазарашвили и группа «Время и Стекло» приготовили для суперфинала песню Кузьмы «Люди, як кораблі».

Во время голосования за команду «Время и Стекло» на сцене «Голоса» выступила их коллега по продюсерской компании Мишель Андраде.

Со своим новым хитом «Solo» на сцену «Голоса» вышла тренер проекта Джамала.

Для оглашения результатов зрительского голосования, все участники и их тренеры вышли на сцену «Голоса». Борьбу в проекте продолжили: Ярослав Карпук (команда Дзидзьо), Варвара Кошевая (подопечная Джамалы) и Александр Зазарашвили (наставники — «Время и Стекло»). Каждый из суперфиналистов исполнил хит, с которым он пришел на проект.

Борьбу за победу первым из тройки начал Ярослав Карпук с песней Элвиса Пресли.

— Не так просто быть артистом, — сказал Дзидзьо. — Для меня ты — победитель. Такой как ты, один в Украине. Я горжусь тобой!

Варвара Кошевая второй раз вышла на сцену суперфинала с песней Кристины Агилеры.

— Варе всего 11 лет и она поет очень сложную музыку, — сказала Джамала. — Она очень музыкальная девочка.

Александр Зазарашвили исполнил «All by myself», с которой он развернул все тренерские кресла на слепых прослушиваниях.

— Я люблю тебя, Украина, — сказал Саша.

— Тот огонь, который в тебе горит, пронеси дальше, по жизни, — попросил Позитив.

Во время зрительского голосования на сцену «Голоса», с дуэтом на песню «Добеги», вышли прошлогодняя победительница проекта Данелия Тулешова и популярный певец, ее тренер Дима Монатик.

— Все участники очень сильные, я за всех болею, — призналась Данелия. — Украина стала моей второй родиной.

— Сегодня все достойны победы! — сказал Монатик. — Признаюсь, я болею за всех участников.

Закрывала выступление звездных гостей «Голоса» Нетта с хитом «Nana banana».

— Мне нравятся все участники, — сказала Нетта. — Они просто нереальные!

После подсчета голосов, постоянные ведущие проекта — Юрий Горбунов и Катя Осадчая — назвали имя победителя пятого сезона. Им стал 12-летний вокалист из Грузии Александр Зазарашвили. Саша так был тронут случившимся, что из-за слез даже не смог ничего сказать со сцены.

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