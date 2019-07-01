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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2000
Скульптор: Francisco Polope
Размер: 16×22 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
В этот день ровно 180 лет назад, 8 июля 1839 года, в американском Ричфорде в семье мелкого торговца родился мальчик, которому суждено было стать самым богатым человеком в мировой истории. Джон Дэвисон Рокфеллер за свою долгую и непростую жизнь сумел заработать 1,4 миллиарда долларов, что по нынешнему курсу составило бы приблизительно 370 миллиардов долларов.
Причём, целеустремленности молодого человека, начавшего свой трудовой путь в 14 лет, мог бы позавидовать любой опытный бизнесмен. Уже к 16 годам Джон, забросив учебу в школе и став младшим партнером владельца крупной сельскохозяйственной фирмы, скопил капитал, позволивший ему подумать об участии в нефтяном бизнесе. Затем на деньги, заработанные на поставках сельхозпродукции в армию в период Гражданской войны, он вместе с партнерами строит нефтеперегонный завод в Кливленде. В 31 год Рокфеллер создаёт компанию «Стандарт ойл», которая в короткие сроки начинает контролировать почти 95 процентов всей нефтяной промышленности США.
Когда массовые протесты привели к принятию Антимонопольным комитетом специального указа, касающегося деятельности «Стандарт ойл», Рокфеллер раздробил компанию на 36 предприятий — и выиграл даже от этой вынужденной реструктуризации своего бизнеса!
Несмотря на фантастическое богатство, Джон Дэвисон оставался весьма неприхотливым в быту. Например, его самым любимым лакомством на протяжении всей жизни было молоко с печеньем. Фонд его имени, созданный для проведения благотворительных акций, тратил огромные средства на строительство больниц, оказание помощи университетам и церковным приходам. При жизни Рокфеллер потратил на эти расходы около 100 миллиардов долларов в пересчёте на сегодняшние деньги. А ещё он любил лично ходить по улицам и раздавать первым встречным взрослым по 10 центов, а детям — по 5-центовой монете. Немалые, следует заметить, по тем временам деньги.
Обычно не жалующийся на своё здоровье миллиардер в 51-летнем возрасте обратился к врачу с вопросом: нормально ли это, что он выглядит, как древний старик — лысый, без бровей и ресниц, не способный расслабиться ни днём, ни ночью, постоянно думающий о развитии своего и без того процветающего бизнеса?
- Конечно, это не нормально, — сказал профессор. — Если вы не измените свой образ жизни, то долго так не протянете. Выбирайте, наконец, или уход от активной деятельности, наслаждение достигнутым и здоровый сон — или нервы, стрессы, ночи без сна и, как результат, скорый уход…
Рокфеллер выбрал прежний образ жизни. И прожил ещё 47 лет, не дотянув до 100-летнего юбилея всего лишь каких-то два года. Все пятеро внуков Джона Рокфеллера-старшего сумели пробиться на политический и финансовый Олимп Америки. Например, Нельсон Рокфеллер в 1970-х годах был вице-президентом США, а Дэвид Рокфеллер возглавлял крупнейший «Манхэттен Банк».
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?