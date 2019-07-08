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КИУ: Александр Третьяков — наиболее продуктивный среди мажоритарщиков Киева
Народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков возглавил топ-5 наиболее продуктивных народных депутатов Украины, избранных в 2014 году по одномандатным округам Киева. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.
Продуктивность определялась как соотношение между количеством зарегистрированных законопроектов и принятых.
В топ-5:
1. Александр Третьяков (ОВО № 219)
Политик стал автором 84-х законопроектов, 34 из которых, или 40% стали законами. Большинство принятых законов касались государственной поддержки военнослужащих и членов их семей. Третьяков является главой Комитета Верховной Рады Украины по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.
2. Дмитрий Андриевский (ОВО № 222)
Продуктивность работы — 19%. Политик подал 78 проектов законов, 15 из которых было принято. Андриевский — первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.
3. Евгений Рыбчинский (ОВО № 211)
Продуктивность работы — 19%. Политик подал 129 проектов законов, 24 из которых было принято. Рыбчинский — заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.
4. Виталий Сташук (ОВО № 212)
Продуктивность работы — 16%. Политик подал 73 проекта законов, 12 из которых было принято. Сташук — секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.
5. Владимир Арьев (ОВО № 218)
Почти за пять лет работы политик зарегистрировал 36 проектов законов, из которых 5 было принято. Таким образом показатель производительности составил 14%. Арьев — член Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам.
Показатель в 9% принятых законов у Леонида Емца, 8% - у Вячеслава Константиновского, 7% - у Виктора Чумака, 5% - у Андрея Белецкого, по 4% - у Александра Супруненко и Юрия Левченко, по 3% - у Борислава Березы и Андрея Ильенко.
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