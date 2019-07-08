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Новые тренды в маникюре и педикюре: идеи летнего дизайна (фото)
Нейл-мода сегодня одна из важных составляющих фэшн-индустрии. Стильный маникюр моделей на подиумах привлекает внимание модниц и фотографов. А для звезд шоу-бизнеса обновленный дизайн — лишний повод заявить о себе в социальных сетях.
От модниц с мировыми именами стараются не отставать и все остальные. Следить за трендами стало сейчас важно, как никогда раньше. Они меняются очень быстро. И то, что было модно вчера, сегодня может быть уже неактуально. Стильный же дизайн ногтей является неотъемлемым в образе современной женщины.
О новых трендах в маникюре и педикюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист, живущая в Израиле, Оксана Маценко.
— Этим летом модницам пришлись по вкусу неоновые цвета, — говорит Оксана Маценко. — Не все, правда, решаются на их использование. Неоновые цвета — прерогатива смелых, активных, спортивных девушек. Фавориты сезона — песочный цвет и оттенки светлой травы. Также популярны салатовый, малиновый, лимонный, оранжевый и цвет морской волны. Женщины постарше предпочитают спокойные тона с минимальным дизайном. Модные оттенки: розовый, молочный, сиреневый, бежевый. Но и юным девушкам бежевые оттенки нравятся. В них — бесконечность. Классика — красный цвет. Летом отдайте предпочтение сочным ягодным оттенкам.
— Что же сейчас в антитренде?
— Выделять дизайном и цветом четвертый палец. Сегодня делается акцент на больших пальцах.
— А что можно сказать о форме ногтей?
— В моде миндалевидная форма.
— Какой дизайн популярен?
— Сегодня очень востребованы принты и слайдеры (наклейки. — Авт.). Рекомендую использовать их в дизайне ногтей больших пальцев. Делается такой дизайн довольно быстро, а смотрится оригинально. Желательно выбрать слайдеры в соответствии со стилем. Если вы не носите платья в цветочек, то и на ногтях большие цветы будут не весьма уместны. А вот, например, миниатюрная надпись будет смотреться стильно.
— Многим нравятся песочные оттенки. Но трудно на них решиться из-за того, что сложно представить, с чем их сочетать в гардеробе. Что вы посоветуете?
— Эти оттенки теплые, солнечные, но не яркие, не кричащие, и в этом их прелесть. Они прекрасно вписываются в стиль города. Такие ногти великолепно смотрятся с сарафанами и джинсовой одеждой. Оранжевые оттенки, да еще, например, с леопардовым дизайном на отдельных ногтях, как правило, выбирают смелые и яркие личности, при этом внешне спокойные. Светло-желтые ногти любят гармоничные, теплые натуры. Уверенным в себе женщинам, как я заметила, нравятся темные фиолетовые, лиловые тона. А небесно-голубые ногти по вкусу тем, кто стремится к гармонии и покою.
— Что предлагает сегодня невестам свадебная мода? Каждая девушка ведь продумывает свой образ до мельчайших деталей, и ногти занимают в нем немаловажное место.
— В свадебной моде появилось больше нюдовых оттенков, глиттер, кристаллы, цветы.
— Оксана, какой дизайн в последнее время вас восхитил?
— У меня вызывают восхищение легкость и нежность.
— Как лучше ухаживать за руками?
— Моющие средства очень пересушивают кожу, поэтому избегайте частого контакта с ними. Крем для рук используйте только качественный, сертифицированный. Отдайте предпочтение средствам, произведенным из экологически чистых компонентов. Балуйте себя спа-процедурами: к примеру, парафиновыми ванночками, пилингом и коллагеновыми масками. Возьмите за правило планировать поход к мастеру маникюра минимум раз в месяц. Ухоженные руки и ноги — это ваши красота и здоровье.
— Летом особое внимание женщины уделяют педикюру. Ухоженные ноги — визитная карточка женщины. А что в тренде в дизайне ногтей на ногах?
— Яркие цвета в покрытии, морская тематика и геометрия — все это актуально в нынешнем сезоне. Также популярны цветы. На ногах, как и на руках, сейчас модно выделять большие пальцы.
— Существуют ли правила сочетания дизайна маникюра и педикюра?
— Правил, которым следует строго следовать, нет. На ногах может быть светлый оттенок лака, а ногти на руках при этом могут быть яркими. У каждой женщины свои предпочтения. Выбирайте то, что вам нравится, то, что вас радует.
— Посоветуйте, пожалуйста, как правильно сочетать дизайн ногтей с украшениями.
— Важно, чтобы все было в одном стиле, смотрелось красиво и органично.
— Можно ли сочетать золотые украшения с серебристым декором на ногтях, а серебряные — с золотистым?
— Ни в коем случае! Серебряные украшения очень стильно комбинировать с серебристым глиттером и, например, крупным камнем, который будет смотреться, словно в изысканной оправе.
— Сегодня многие девушки мечтают овладеть профессией нейл-дизайнера. А как вы стали нейл-стилистом?
— Декором ногтей интересовалась с детства. Мне это нравилось всегда и нравится сегодня. В 2016 году стала чемпионом Израиля по аппаратному педикюру и маникюру. И сегодня мое кредо — «Только вперед!» Мне нравится развиваться и совершенствоваться. От своей работы я получаю огромное удовольствие.
— Какой лучший комплимент слышали от клиентки? И что вас вдохновляет на творчество?
— «Я на седьмом небе!» — это было лучшее, что слышала от клиентки. Благодарность клиенток — для меня и счастье, и вдохновение. Все женщины стремятся быть красивыми, независимо от возраста. Недавно моей клиенткой стала четырехлетняя девочка. Разноцветные ногти декорировала ей блестками, цветочками, камешками. Она была счастлива!
— Сегодня в нейл-дизайне чего только нет. Как считаете, какой будет мода на маникюр в будущем?
— Думаю, в моде будут невероятные комбинации разных дизайнов.
Ранее один из лучших нейл-стилистов Родика Мунтеану, проживающая в Румынии, рассказала «ФАКТАМ» о новых трендах в цветочном маникюре.
Также Родика Мунтеану открыла для читательниц «ФАКТОВ» секреты летнего маникюра.
О том, какой дизайн ногтей сегодня в моде, «ФАКТАМ», рассказала и нейл-стилист, многократный призер международных чемпионатов по ногтевому дизайну Натали Федорчук, которая живет в Израиле.
Фото из альбома Оксаны Маценко
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