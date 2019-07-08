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Покупка Медведчуком телеканалов — это разработанная в Кремле спецоперация, — Ляшко
Постепенный захват кумом Путина Медведчуком информпространства в Украине и пропаганда дружбы с Россией на его четырех каналах — разработанная в Кремле операция спецслужб за деньги ФСБ и «Газпрома». Об этом заявил народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко на заседании согласительного совета ВР.
«Медведчук скупил четыре информационных канала: NewsOne, 112, Zik и „Прямой“ (на телеканале „Прямой“ опровергают сообщения в СМИ о смене собственника. — Авт.) И надо быть наивными, чтобы верить, что он их купил за свои деньги. Покупка информационных каналов в Украине — это разработанная в Кремле операция спецслужб за деньги ФСБ и „Газпрома“. И Медведчук — исполнитель этой спецоперации, которая ставит своей целью подрыв страны изнутри», — заявил Ляшко.
Лидер РПЛ привел примеры того, что Медведчук диктует информационную политику на своих каналах в угоду Москве.
«На прошлой неделе я выступил с парламентской трибуны, где вспомнил о Медведчуке. Здесь же мне и моим коллегам, в частности, Линько, отменили все приглашения на его телеканалы — три эфира на NewsOne и 112. И мне передали весточку, чтобы я связался с Медведчуком и договорился с ним. О чем я должен договариваться с кумом Путина… Я знаю среди журналистов этих каналов есть много честных, профессиональных, достойных людей. Прекратите быть марионетками Кремля в информационной войне против Украины, которую Путин проводит через Медведчука. Не ждите, пока мы придем и вынесем вас. Вспомните о своей чести и совести!» — обратился к журналистам народный депутат.
Ляшко потребовал срочного проведения заседания СНБО для оценки ситуации в телепространстве и принятия мер по противодействию кремлевской пропаганде на украинских телеканалах.
«Мы голосовали за то, чтобы наложить санкции и запретить любым связанным с Россией лицам владеть информационными каналами в Украине. Я требую от Зеленского выполнить то, что должен сделать президент, — защитить Украину! Если у Путина пройдет эта спецоперация по уничтожению Украины изнутри, это означает, что в Украине нет власти, нет президента. И если Зеленский не положит этому конец — это сделают украинские патриоты, которые заменят власть и наведут порядок в информационном пространстве», — заявил народный депутат.
Также лидер РПЛ обратился к украинцам с предостережением, что в новый парламент пытается пролезть пятая колонна Кремля, цель которой — отмена закона о языке, принятие особого статуса для Донбасса, легализация террористов и полное возвращение Украины в лоно России.
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