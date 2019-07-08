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Под Одессой всем миром спасали собаку: подробности операции (фото)
Не совсем обычную операцию, во всяком случае для нынешнего жесткого и нередко жестокого времени, спасатели провели в городе Измаиле Одесской области. Сотрудники службы вытащили из колодца ротвейлера. Собака случайно свалилась в не прикрытый крышкой водопроводный колодец и, конечно, не могла оттуда выбраться самостоятельно. Ранее на Одесчине провалившуюся в яму корову вытягивали 13 спасателей.
Тревогу забили прохожие, которые обнаружили собаку в открытом водопроводном колодце на улице Аэродромной. Сначала люди попытались самостоятельно достать жалобно скулившее животное: спустили в колодец лестницу в надежде, что пес сможет сам выбраться. Не получилось, тогда пришлось просить о помощи профессиональных спасателей.
Позвонили по «101», пока дожидались, спустили собачке в колодец еду и воду, ведь на улице нестерпимая 35-градусная жара.
Прибывшие спасатели с помощью спецсредств вытащили собаку из «ловушки».
Как сообщают измаильчане — участники спасательной операции, хозяин собаки пока не объявился. «Хотя по всем признакам собака породистая — чистокровный молодой ротвейлер в возрасте около одного года, очень откормленный и лоснящийся, на шее имеется след от ошейника. Собака вполне адекватная, социализированная и послушная», — сообщили свидетели чудесного спасения. Они надеются, что в ближайшее время хозяин животного откликнется.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Днепре благодаря собаке удалось спасти женщину, которая свалилась в колодец и провела там двое суток.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.