Происшествия

На Черкащине дебошир едва не убил полицейского за сделанное замечание

В городе Монастырище Черкасской области пьяный мужчина напал с ножом на полицейского. Правоохранитель был тяжело ранен после того, как сделал замечание дебоширу.

Инцидент случился ночью 7 июля в общежитии города Монастырище. Пьяный мужчина шумел и ломился в двери к соседям по этажу. Полицейский пытался приструнить хулигана, сделал ему замечание, но не успокоил, а еще больше взбесил дебошира. Узнав, что мужчина из полиции, хулиган ударил его ножом в спину.

24-летний капрал полиции госпитализирован с проникающим ножевым ранением. Состояние пострадавшего — тяжелое.

Хулигана быстро вычислили и задержали. Он оказался ранее судимым жителем соседнего села Ивахны Монастырищенского района. После инцидента в общежитии 27-летний гражданин попытался найти убежище у своей приятельницы в Монастырище. При обыске в доме были найдены важные улики — нож и куртка со следами крови.

В ожидании суда хулиган находится в изоляторе временного содержания. Гражданину инкриминируют статью о нападении на работника правоохранительного органа (ч.2 ст. 345 УК Украины).

Напомним, ранее в Киеве водитель, не желая нести ответственность за ДТП, бросался на окружающих с ножом, а в Киевской области вор, застигнутый на месте преступления, попытался ножом перерезать себе шею.

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