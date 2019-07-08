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Политика

В Святошинском районе Киева распространяли фейковый выпуск «Вестей» с черным пиаром против меня, — Третьяков

15:59 8 июля 2019 67
Александр Третьяков
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

В Святошинском районе неизвестные распространяли фейковые выпуск газеты «Вести» с черным пиаром против народного депутата, председателя Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александра Третьякова, который баллотируется в 219-м округе столицы. Об этом Третьяков написал на своей странице в Facebook.

«Как и предполагал, использование конкурентами против меня «клонов"-однофамильцев на выборах было только началом. День выборов все ближе, и оппоненты понимают, что соперничать честными методами с кандидатом, у которого самый высокий уровень поддержки среди избирателей, — бесполезно. Поэтому и начался вал черного пиара», — отметил он.

По словам народного депутата, фейковый тираж газеты целиком посвящен «обливанию его вымышленным компроматом».

«Убежден, что конкуренция на выборах должна быть честной, а с черными технологиями нужно бороться решительно и жестко. Спуску ни организаторам, ни исполнителям подобных атак давать не собираюсь. Заявление уже в полиции, полиция работает. Уже найдено место, где хранился тираж фейковой газеты, — в овощном киоске. Все, кто причастен к ее созданию, понесут ответственность», — подчеркнул Третьяков.

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