Происшествия

Избили и утопили ради видео: в Днепре выпустили из СИЗО подозреваемых в жестоком убийстве (фото, видео)

Неожиданный поворот приняло дело о жестоком убийстве 48-летнего жителя Запорожья двумя парнями в Днепре. Подозреваемых, которым грозит пожизненное заключение, выпустили из следственного изолятора незадолго до начала суда над ними. Об этом «ФАКТАМ» сообщила пресс-секретарь прокуратуры Днепропетровской области Александра Сараева.

— Прокуратура настаивала, чтобы подозреваемые оставались под арестом на время суда. Но их адвокаты добились того, что буквально за несколько дней до начала рассмотрения дела в суде подозреваемых выпустили под домашний арест. Мы были против такого решения. Но, согласно действующим законам, мы не можем обжаловать решение суда на стадии судебного рассмотрения. Чуть раньше, на стадии производства, могли. А сейчас — нет, — сказала Сараева.

— Подозреваемые будут оставаться фактически на свободе вплоть до приговора?

— Прокурор может подать ходатайство о смене меры пресечения только в том случае, если подозреваемые нарушат режим содержания под домашним арестом. Например, не явятся на какое-либо из заседаний, либо выедут за пределы адреса, по которому зарегистрированы. Если же они исправно будут посещать судебные заседания, то под стражу их возьмут только после оглашения приговора.

В Кировском районном суде Днепра информацию о том, что подозреваемых выпустили под домашний арест подтвердили.

— Адвокаты подозреваемых попросили изменить меру пресечения для 23-летнего и 26-летнего жителей Днепра, предоставив суду документы, по которым они положительно характеризуются по месту жительства. Мы ходатайство адвокатов подозреваемых удовлетворили, — заявили «ФАКТАМ» в суде.

Напомним, 6 апреля, двое парней жестоко избили незнакомого им 48-летнего мужчину. Инцидент возник якобы на почве бытового конфликта. Злоумышленники загнали свою жертву на парапет мостика, который соединяет набережную с рестораном «Поплавок». Когда мужчине некуда было деться, его просто столкнули вниз с большой высоты. В результате тот утонул. Самое жуткое в этой трагедии то, что молодчики снимали расправу на видео.

Жестокое избиение мужчины увидели случайные прохожие. Некоторые из них кинулись на помощь потерпевшему, но не успели. Пока одни звонили в полицию и спасателям, другие скрутили молодчиков и удерживали их до приезда правоохранителей.

Оба парня были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Перед прибывшими на место преступления оперативниками они начали разыгрывать спектакль, утверждая, что будто бы сами проходили мимо, и не видели, что произошло. Кто-то из прохожих сообщил полицейским, что злоумышленники снимали убийство на видео. У одного из молодчиков тут же был изъят телефон, где нашли то самое видео, которое и стало доказательством.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Киеве группа подростков избила бездомного, снимая это на видео. Подростков вычислили в социальных сетях их сверстники и сдали в полицию, предварительно облив злоумышленников зеленкой.

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