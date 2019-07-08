Политика

Лукашенко отреагировал на предложение Зеленского провести встречу с Путиным в Минске

В Минске ответили на предложение украинского президента Зеленского собрать в столице Беларуси мировых лидеров. На украинско-российские переговоры Зеленский предложил дополнительно позвать лидеров США, Великобритании, Германии и Франции.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что поддерживает такую инициативу Зеленского, но есть нюансы.

В заявлении, распространенном пресс-службой Лукашенко, позиция Беларуси изложена максимально конкретно. Страна предпочла бы, чтобы украинскую «проблему» решали «три славянских народа» без европейцев и американцев. Но поскольку в таком формате вопрос не решается, то Беларусь согласна на многосторонние переговоры.

«Коль решить проблему в таком формате не получается, и одна из сторон конфликта — в данном случае Украина — настаивает и предлагает участие и других игроков, мы такой формат поддерживаем также», — заявили в пресс-службе Лукашенко.

В Минске согласны, что город будет хорошей площадкой для диалога: «По поводу места проведения встречи двух мнений быть не может: война у нашего порога, и в Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров».

«Нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало», — настаивают представители белорусской стороны.

Напомним, в Кремле по поводу предложения Зеленского отмалчиваются. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что об инициативе знает, но пока не готов обсуждать такой новый формат переговоров.

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