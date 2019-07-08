- 20:01 Разлив нефти в Черном море: под угрозой городские пляжи Одессы
- 19:52 Зеленский озвучил условие для снятия блокады Донбасса
- 19:14 Обматерившего Путина грузинского ведущего отстранили от работы
- 19:11 Стало известно, во сколько обошлась пышная свадьба Тодоренко и Топалова в Италии
- 19:05 «Динамо» — «Олимпиакос» — 1:1: онлайн-видеотрансляция матча
- 18:43 В Киеве мужчина подорвал себя гранатой прямо на глазах у знакомого
- 18:19 Стало известно о планах ЕС продлить "крымские" санкции против России
- 18:09 Если партия не боится взять в список Вятровича, значит, у людей это серьезно — Забужко
- 18:03 Российская гандболистка утонула в Польше
- 17:51 В ГПУ сделали важное уточнение относительно суда над Ефремовым
- 17:24 Ураган на Закарпатье сорвал крыши с домов и оставил людей без света: последствия сняли с высоты птичьего полета
- 17:01 Анита Луценко раскрыла секрет, как избавиться от жира на животе
Лукашенко отреагировал на предложение Зеленского провести встречу с Путиным в Минске
В Минске ответили на предложение украинского президента Зеленского собрать в столице Беларуси мировых лидеров. На украинско-российские переговоры Зеленский предложил дополнительно позвать лидеров США, Великобритании, Германии и Франции.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что поддерживает такую инициативу Зеленского, но есть нюансы.
В заявлении, распространенном пресс-службой Лукашенко, позиция Беларуси изложена максимально конкретно. Страна предпочла бы, чтобы украинскую «проблему» решали «три славянских народа» без европейцев и американцев. Но поскольку в таком формате вопрос не решается, то Беларусь согласна на многосторонние переговоры.
«Коль решить проблему в таком формате не получается, и одна из сторон конфликта — в данном случае Украина — настаивает и предлагает участие и других игроков, мы такой формат поддерживаем также», — заявили в пресс-службе Лукашенко.
В Минске согласны, что город будет хорошей площадкой для диалога: «По поводу места проведения встречи двух мнений быть не может: война у нашего порога, и в Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров».
«Нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало», — настаивают представители белорусской стороны.
Напомним, в Кремле по поводу предложения Зеленского отмалчиваются. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что об инициативе знает, но пока не готов обсуждать такой новый формат переговоров.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!