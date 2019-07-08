Ученица из Киева придумала, как с помощью солнечной энергии перерабатывать пластик

Наука и технологии

Бизнес-инкубатор, созданный при Малой академии наук Украины, провел презентацию в Киеве лучших разработок юных ученых. Перед этим их авторы прошли курс обучения коммерциализации своих разработок, маркетингу и фандрейзингу (умению привлекать средства к реализации проектов). Смысл в том, чтобы старшеклассники умели не только создавать перспективные научные разработки, но и внедрять их, получать прибыль.

Одну из наиболее интересных работ представила ученица 10-го класса политехнического лицея при Национальном техническом университете «КПИ» Елизавета Столярчук (на фото). Это установка по утилизации пластика и органических отходов.

— Я занялась ее созданием после того, как на одном из конкурсов мне рассказали, что Европейский союз готов выделить средства на решение проблемы бытового мусора, попадающего в Закарпатье в речку Тису, — рассказала «ФАКТАМ» Елизавета Столярчук. — Из Закарпатья Тиса несет свои воды, а вместе с ними и мусор, в Венгрию и Сербию. Основная часть отходов, которые попадают в реку на территории Украины, — пластиковые бутылки. Вот я и занялась созданием установки по их утилизации. У меня был еще один мотив: село моей бабушки, у которой я часто бываю, находится по соседству со свалкой. Оттуда часто доходит до хат удушливый запах, птицы приносят различные отходы.

— В чем суть разработки?

— Все очень просто: в зеркальную полусферу диаметром два с половиной метра помещается пиролизная камера на 100 литров, наполненная пластиком или органическими отходами. С помощью солнечной энергии камера и ее содержимое нагреваются до 500—600 градусов. Благодаря этому пластик превращается в дизельное топливо, черный карбон — и пиролизный газ, который по своим свойствам близок к природному газу. Органика распадается на биогаз и биотопливо.

В холодное время года на территорию Украины попадает недостаточно солнечного света, чтобы можно было за счет него нагореть отходы до 500−600 градусов. Поэтому моя установка может работать на энергии солнца с середины весны до середины осени. Но это не значит, что зимой установка будет простаивать. Ведь можно использовать для нагрева, кроме солнечного света, газ, полученный при переработке пластика и органики.

— Вы проводили испытания своей технологии?

— Да, но пока что в лабораторных условиях нагревали отходы не с помощью солнечной энергии, а нагревателя. Получили дизтопливо, газ и черный карбон. Отдельно провели испытания солнечного коллектора. Они подтвердили расчеты: энергии солнца достаточно, чтобы нагреть 100 килограмм мусора до 500−600 градусов за 30 минут. Эксперименты были проведены в криогенной лаборатории КПИ.

Мы посчитали, что моя установка будет стоить около 5 тысяч долларов.

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