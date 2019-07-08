Происшествия

Ураган на Закарпатье сорвал крыши с домов и оставил людей без света: последствия сняли с высоты птичьего полета (видео)

В Закарпатье сняли с высоты последствия урагана, пронесшегося по области вечером 7 июля. Вследствие урагана сдуло крыши с 95 жилых домов, пострадало здание сельсовета, школа и два детсада. Под сильным ветром рухнули 11 деревьев, повредив линии электропередач и заблокировав движение по дорогам.

Особенно сильно ураган повредил Ужгородскому и Иршавскому району. Две жительницы села Сюрте Ужгородского района госпитализированы с травмами. А в Ужгороде из-за наводнения в низинной части города утонул автомобиль.

Очевидцы рассказывают, что выпавший град 7 июля был размером с грецкий орех, а ветер был настолько сильным, что срывал металлочерепицу с крыш и гнул металлические ограды по периметру подворий. По состоянию на 8 июля 26 населенных пунктов оставались без света.

Напомним, в ближайшие дни синоптики обещают снижение температуры и установление прохладной погоды, сильных ливней и ураганного ветра не ожидается.

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