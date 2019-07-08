- 18:43 В Киеве мужчина подорвал себя гранатой прямо на глазах у знакомого
- 18:27 «Динамо» — «Олимпиакос»: онлайн-видеотрансляция матча
- 18:19 Стало известно о планах ЕС продлить "крымские" санкции против России
- 18:09 Если партия не боится взять в список Вятровича, значит, у людей это серьезно — Забужко
- 18:03 Российская гандболистка утонула в Польше
- 17:51 В ГПУ сделали важное уточнение относительно суда над Ефремовым
- 17:24 Ураган на Закарпатье сорвал крыши с домов и оставил людей без света: последствия сняли с высоты птичьего полета
- 17:01 Анита Луценко раскрыла секрет, как избавиться от жира на животе
- 16:58 Ученица из Киева придумала, как с помощью солнечной энергии перерабатывать пластик
- 16:58 На Донбассе получил серьезные ранения волонтер-медик
- 16:33 В Харькове затопило крупный супермаркет: видео с места ЧП
- 16:26 Избили и утопили ради видео: в Днепре выпустили из СИЗО подозреваемых в жестоком убийстве
Ураган на Закарпатье сорвал крыши с домов и оставил людей без света: последствия сняли с высоты птичьего полета (видео)
В Закарпатье сняли с высоты последствия урагана, пронесшегося по области вечером 7 июля. Вследствие урагана сдуло крыши с 95 жилых домов, пострадало здание сельсовета, школа и два детсада. Под сильным ветром рухнули 11 деревьев, повредив линии электропередач и заблокировав движение по дорогам.
Особенно сильно ураган повредил Ужгородскому и Иршавскому району. Две жительницы села Сюрте Ужгородского района госпитализированы с травмами. А в Ужгороде из-за наводнения в низинной части города утонул автомобиль.
Очевидцы рассказывают, что выпавший град 7 июля был размером с грецкий орех, а ветер был настолько сильным, что срывал металлочерепицу с крыш и гнул металлические ограды по периметру подворий. По состоянию на 8 июля 26 населенных пунктов оставались без света.
Напомним, в ближайшие дни синоптики обещают снижение температуры и установление прохладной погоды, сильных ливней и ураганного ветра не ожидается.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..