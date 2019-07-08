Украина

Если партия не боится взять в список Вятровича, значит, у людей это серьезно — Забужко

Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович процитировал в Facebook несколько фраз известной украинской писательницы Оксаны Забужко о нем и дал ссылку на ее интервью.

«Спасибо, Оксана Забужко за добрые слова о нашей работе и высокий кредит политического доверия.

Оксана Забужко в эфире Эспрессо 6 июля 2019:

«Для меня есть один критерий проголосовать: какая партия не побоится взять в список Владимира Вятровича… Его действенную последовательную и концептуальную политику изменения символической собственности на украинские города, поселки и улицы, особенно в тех областях, которые «готовили под Россию».

…У Вятровича и дальше летят стрелы со стороны тех, кто все еще ждет и верит, что они вернутся, что 2014 год можно будет отыграть, другим способом разыграть еще раз тот же сценарий разделения Украины. Их очень нервировала декоммунизация даже на уровне табличек и памятников. Это то, с чего всегда начинала российская власть, куда бы она ни приходила — маркировала территорию. Метила своими гиви, своими моторолами, этими разбойниками и палачами.

…Мне было интересно, кто не побоится взять Вятровича? Если не побоится — значит у людей это серьезно. По совпадению, это оказалась Европейская Солидарность. Это закрывает для меня тему, за кого я буду голосовать.

…Это также дает определенную надежду на то, что, возможно, мы получим шанс на зарождение в будущем политической силы с определенными убеждениями. Не клуба того или иного денежного мешка, а политической силы, где имеют вес принципы, взгляды, идеи и убеждения".

Разговор был не обо мне, — написал Вятрович. — И там как всегда — много глубоких мыслей и смыслов. Интервью с госпожой Забужко здесь: https://bit.ly/2Jk3rzk

А я напомню, что иду № 25 в списке ЕС на выборах 21 июля".

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