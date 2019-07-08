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В Киеве мужчина подорвал себя гранатой прямо на глазах у знакомого (фото)
В Киеве в Святошинском районе в 15.20 прогремел взрыв. Как выяснила полиция, было совершено самоубийство: житель поселка Коцюбинское Киевской области подорвал себя гранатой.
Расследуя суицид 52-летнего мужчины, полиция выяснила, что неподалеку от места взрыва находился приятель погибшего. Ведется опрос свидетелей, эксперты-криминалисты исследуют место взрыва, а фрагменты гранаты будут направлены на экспертизу, чтобы составить полную картину происшествия.
По информации киевского паблика dtp.kiev.ua, предварительный осмотр места происшествия показал, что гранату мужчина, скорее всего, держал в руке, а затем поднес боеприпас к голове. Основная сила взрыва пришлась на область головы и кисть левой руки.
ЧП квалифицировано как самоубийство. Расследованием занимается Святошинское управление полиции Киева.
Напомним, ранее самоубийство с помощью гранаты было зафиксировано в Николаевской области, а в Закарпатской области при похожих обстоятельствах погиб молодой военнослужащий.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!