Зеленский озвучил условие для снятия блокады Донбасса

Политика

Президент Владимир Зеленский уточнил, когда можно будет поставить вопрос о снятии экономической блокады с Донбасса. По словам Зеленского, разблокирование торговли возможно лишь после того, как Украине вернут захваченные Россией предприятия на оккупированных территориях.

«Все это возможно…, но верните нам незаконно национализированные наши предприятия, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях», — приводит заявление Зеленского РБК-Украина.

Продолжая тему оккупированных территорий, Зеленский высказлся за то, чтобы облегчить получение переселенцами пенсий и соцвыплат на подконтрольной Украине территории. Вместо 60 дней, отводимых на оформление и получение пенсии, Зеленский предлагает установить срок в один год. «Хотя надеюсь, что через год у нас уже не будет этой войны», — добавил он.

Также Зеленский хочет устранить ограничения в списках товаров, разрешенных к вывозу на неподконтрольную территорию. Снятие ограничений, по мнению Зеленского, облегчит жизнь гражданам, оказавшимся в тяжелом положении на оккупированных территориях.

Напомним, ранее Зеленскому объяснили, чем обернутся его «мирные инициативы» по Донбассу. Военный эксперт Олег Жданов и экс-заместитель начальника Генерального штаба Игорь Романенко в интервью «ФАКТАМ» согласились, что к озвученным предложениям слишком много вопросов и нет ответа, что принесет такой шаг Украине.

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