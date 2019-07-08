Разлив нефти в Черном море: под угрозой городские пляжи Одессы

Происшествия

История с «окрашиванием» в черный цвет отдыхающих на пригородных одесских пляжах прокомментировали в мэрии Одессы. Напомним, в воскресенье, 7 июля, отдыхающие сообщили о неприятном сюрпризе в морской воде: «Маслянистая жидкость имеет запах мазута и так просто не смывается с тела и одежды…» — сообщили курортники в соцсетях.

«Действительно, в пригороде Одессы в Черном море зафиксирован разлив нефтепродуктов, — сообщил сегодня журналистам директор департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета Виталий Денисов. — В воскресенье, 7 июля, поступила информация о разливе нефтепродуктов в районе пляжа Дофиновка и прилегающей территории. Нами был осуществлен выезд и, действительно, обнаружена пленка серебристого цвета и видимые частицы нефтепродуктов».

По словам чиновника, разлив нефтепродуктов обнаружили на расстоянии 21 километра от Одессы. Сотрудники департамента обратились в Государственную экологическую инспекцию Крымско-Черноморского округа с соответствующим заявлением. Также подготовлено обращение в данную инспекцию для установления источника разлива — сброса нефтепродуктов. Как предполагается, источник — какое-то судно или расположенное поблизости предприятие.

Как отметил Денисов, вчера были отобраны пробы морской воды и в настоящее время экологи проводят соответствующие анализы.

Специалист отметил, что выявленное пятно большое — огибает несколько пляжей. Он констатировал, что изначально сброс был осуществлен в море, а затем нефтепродукты прибило к берегу пляжной зоны.

Сейчас рассматривают две основные версии происшествия: разлив нефтепродуктов с борта судна либо выброс из близлежащих предприятий. Купаться отдыхающим пока не рекомендуют.

Отмечается реальный риск того, что объемное пятно дойдет до городских пляжей Одессы. Поэтому мэрия обратится в морской торговый порт с просьбой о содействии в нейтрализации сброса при помощи специального оборудования и материала, нейтрализующего нефтяные остатки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Закарпатье прорвало нефтепровод «Дружба», есть угроза загрязнения территории.

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