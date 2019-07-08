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«Шахтер» победил бронзового призера чемпионата Австрии: видеообзор матча
В понедельник, 8 июля, донецкий «Шахтер» провел в Австрии два спарринга. Условно основной состав команды Луиша Каштру померялся силами с местным «Вольфбергером», занявшим в чемпионате страны третье место и добывшим путевку в Лигу Европы.
Горняки продолжили свою успешную серию, одолев австрийцев на «Вальдарене» в Фельдене — 2:0 (Мораес, 5, Тете, 36).
«Шахтер»: Пятов (Шевченко, 46), Болбат (Додо, 78), Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Тете, Марлос, Маркос Антонио (Танковский, 88), Тайсон, Мораес (Бланко-Лещук, 78).
Несколькими часами раньше оппонентом «Шахтера» стала восьмая команда по итогам прошлого чемпионата Сербии «Пролетер», который накануне отменил товарищеский матч против луганской «Зари» из-за урагана. Дончанам не составило особого труда разгромить оппонента — 3:0 (Бутко, 63, Патрик, 69, Коваленко, 82, с пенальти).
«Шахтер»: Трубин (Пузанков, 73), Бутко, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Пихаленок (Танковский, 62), Соломон, Коваленко, Патрик, Фернандо (Додо, 64), Бланко-Лещук (Сикан, 60).
На австрийском тренировочном сборе горняки проведут еще один спарринг — 11 июля с кипрским АПОЕЛом.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, «Шахтер» в Австрии обыграл чемпиона Дании.
Фото ФК «Шахтер»
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