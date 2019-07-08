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Политика

Остановила лицензию SkyUp: судья Барышевского суда подала в отставку

22:09 8 июля 2019 298
судья
Инф. «ФАКТОВ»

Скандально прославившийся Барышевский районный суд Киевской области снова в центре внимания. Судья Елена Литвиненко, принимавшая решение об отзыве лицензии у авиаперевозчика SkyUp, подала в отставку. 18 июля ее заявление будет рассматриваться Высшим советом правосудия.

24 июня судья Литвиненко стала объектом интереса Государственного бюро расследований. Детективы ГБР начали следствие по признакам статьи 375 УК Украины — «Вынесение судьей заведомо неправосудного решения». Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Решение по поводу авиаперевозчика SkyUp судья Литвиненко вынесла 24 мая и после этого ушла в отпуск. В дальнейшем выяснилось, что человек, подавший иск в суд, не покупал билеты у авиаперевозчика. Истица Оксана Пасенко подтвердила журналистам, что самолетами авиакомпании SkyUp никогда не летала. Тем не менее, некоторое время спустя в ГБР, прокуратуру и Нацполицию поступила претензия от имени Пасенко о неисполнении решения Барышевского суда.

Фото Схеми: корупція в деталях — RFERL/Facebook


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