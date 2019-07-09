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Политика

Сеть возмутила агитация за "Слугу народа" в Бабьем Яру (видео)

9:35 9 июля 2019 228
агитация
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве команда агитаторов на выборах решила установить свою палатку непосредственно в «Бабьем Яру», на месте массовых расстрелов в 1941—1943 годах. Развлекательный тренинг проводился под веселую музыку, которую было хорошо слышно на большей части парка.

Политагитация в «Бабьем Яру» проводилась за Людмилу Буймистер. Уроженка Москвы, бывший топ-менеджер Гданьской судостроительной верфи теперь баллотируется в депутаты Рады в округе 223 Киева (Шевченковский район). В Раду кандидат идет от партии «Слуга народа».

В соцсетях крайне возмущены выбором места для веселых агитационных мероприятий.

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«Впервые за время существования мемориала начала звучать веселая музыка и раздаваться веселые голоса через громкоговоритель», — отмечает волонтер Роман Доник.

«Стыд и позор малоросам», — возмущается Герой Украины Игорь Гордийчук.

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Другие пользователи соцсетей удивлены, что во всей партии не нашлось ни единого человека, который бы подсказал о неуместном выборе площадки для агитации.

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Напомним, в ходе предвыборной кампании уже пресечено несколько случаев незаконной агитации с раздачей продуктов и лекарств потенциальным избирателям.

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