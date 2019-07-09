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Зеленский хочет разрешить пенсионерам из ОРДЛО пересекать линию разграничения лишь один раз в год
Президент Владимир Зеленский предложил облегчить жизнь пенсионерам на оккупированных территориях. Своими планами он поделился в рамках выступления после саммита «Украина — ЕС» в Киеве.
Действующая правовая база предполагает, что для сохранения пенсии в Украине граждане не должны выезжать на оккупированные территории дольше, чем на два месяца, и это фиксируется в специальной системе погранслужбы. Зеленский предлагает расширить временные рамки до одного года. Об этом сообщает Obozrevatel.
«Давайте расширим возможность людям быть людьми», — заявил он.
Напомним, в ходе предвыборной кампании Зеленский настаивал, что Украина должна больше помогать жителям оккупированных территорий. Политикам даже пришлось напоминать Зеленскому, что Украина и так платит пенсии жителям оккупированных территорий при выполнении ряда условий.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.