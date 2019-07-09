Политика

Зеленский хочет разрешить пенсионерам из ОРДЛО пересекать линию разграничения лишь один раз в год

Президент Владимир Зеленский предложил облегчить жизнь пенсионерам на оккупированных территориях. Своими планами он поделился в рамках выступления после саммита «Украина — ЕС» в Киеве.

Действующая правовая база предполагает, что для сохранения пенсии в Украине граждане не должны выезжать на оккупированные территории дольше, чем на два месяца, и это фиксируется в специальной системе погранслужбы. Зеленский предлагает расширить временные рамки до одного года. Об этом сообщает Obozrevatel.

«Давайте расширим возможность людям быть людьми», — заявил он.

Напомним, в ходе предвыборной кампании Зеленский настаивал, что Украина должна больше помогать жителям оккупированных территорий. Политикам даже пришлось напоминать Зеленскому, что Украина и так платит пенсии жителям оккупированных территорий при выполнении ряда условий.

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