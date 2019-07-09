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Ни вина, ни минералки, ни денег: в России решили, как накажут Грузию за оскорбление Путина
Россия, оскорбившись на мат в адрес Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», придумала новые санкции для Тбилиси. Российские депутаты предлагают запретить ввоз из Грузии вина и минеральной воды, а также заблокировать возможность денежных переводов.
Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин подсчитал, что из России в Грузию физлица ежегодно переводят более 600 млн долларов. Денежные переводы из России, прибыль от экспорта в РФ вина и минеральных вод, а также доходы от российских туристов дают грузинской экономике 10% ВВП. Российские депутаты хотят перекрыть все эти поступления в Грузию и будут обращаться к правительству РФ для введения санкций.
Ранее Россия перекрыла авиасообщение с Грузией и тем самым нанесла удар по туризму. Распоряжение вступило в силу 8 июля, а принято было как ответ на протесты грузинских активистов 20−21 июня против выходки российского депутата.
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