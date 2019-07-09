Знаменитый голливудский режиссер Оливер Стоун отличился еще одним антиукраинским фильмом

Политика

Для своего фильма «Нерассказанная история Украины», показанного на 65-м кинофестивале в итальянской Таормине, известный американский режиссер Оливер Стоун взял интервью у президента России Владимира Путина. Новый фильм продюсера на днях выйдет в России под названием «В борьбе за Украину».

Как сообщает УНН, Стоун выпустил фильм о событиях последних лет в Украине, специально для которого президент России Владимир Путин прокомментировал захват россиянами украинских моряков осенью 2018 года в районе Керченского пролива. Спикером в ленте выступает и кум хозяина Кремля — лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

По мнению Стоуна, Украина была «намного мощнее при партнерства с Россией, чем после того, как взяла курс на сближение с ЕС». Эта мысль проходит красной нитью через весь фильм. Режиссер постоянно наталкивает зрителей на основной посыл картины — Украина только вместе с Россией.

В своем интервью Путин обвинил экс-президента Петра Порошенко в том, что проход украинских военных кораблей через Керченский пролив был «провокацией в ходе предвыборной кампании». Якобы бывший гарант использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения военного положения. Президент РФ также считает, что большинство украинцев не хотят в ЕС и не поддерживают в этом руководство страны.

Сам Стоун выступил в качестве исполнительного продюсера фильма, а также принял для него все интервью.

Фильм стал продолжением соображений Стоуна в предыдущем пропагандистском фильме «Украина в огне», который рассказывал о развитии страны до 2014 года. В рамках подготовки к съемкам первого фильма об Украине, Стоун более четырех часов общался с беглым президентом Виктором Януковичем, который в ходе встречи убедил его в том, что за событиями на Майдане стояли американские спецслужбы. Тогда же режиссер заявил, что в изгнании Януковича виновны некие «радикал-неонацисты», которые еще и устраивали многочисленные покушения на него во время бегства.

Напомним, в 2017 году Стоун снял четырехсерийный фильм «Интервью с Путиным», где российский президент обозначил свое видение многих событий, в том числе, войну в Грузии и Украине, отношение к НАТО и многое другое.

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