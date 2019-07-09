- 13:15 Правоохранители проводят массовые обыски у волынских фискалов: в ГБР назвали причину
- 13:10 «После запуска энергорынка»: в ЕС заявили о готовности предоставить Украине 500 млн евро помощи
- 13:09 Прохладно, ветрено, дождливо: синоптик предупредила, что "сентябрьская свежесть" пришла в Украину надолго
- 13:04 А еще можно поставлять России оружие: Вятрович резко ответил Разумкову по поводу русского языка
- 13:01 Под Одессой масштабный пожар уничтожил три фуры с фруктами
- 12:50 В Испании быки подняли на рога нескольких туристов: шокирующие фото и видео
- 12:46 В Нацсовете обсудили NewsOne: что решили
- 12:34 В Мелитополе огромное дерево рухнуло на проезжавший автомобиль: момент попал на видео
- 12:24 В украинской полиции кадровый голод: в каких регионах самая большая нехватка полицейских
- 12:22 Находка в тефтелях повергла в шок жителей Мелитополя
- 12:20 Курс доллара в Украине продолжает рекордное падение
- 12:04 Инклюзия по-украински: в Европе знают, как побороть "совок" отечественной педагогики
Знаменитый голливудский режиссер Оливер Стоун отличился еще одним антиукраинским фильмом
Для своего фильма «Нерассказанная история Украины», показанного на 65-м кинофестивале в итальянской Таормине, известный американский режиссер Оливер Стоун взял интервью у президента России Владимира Путина. Новый фильм продюсера на днях выйдет в России под названием «В борьбе за Украину».
Как сообщает УНН, Стоун выпустил фильм о событиях последних лет в Украине, специально для которого президент России Владимир Путин прокомментировал захват россиянами украинских моряков осенью 2018 года в районе Керченского пролива. Спикером в ленте выступает и кум хозяина Кремля — лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
По мнению Стоуна, Украина была «намного мощнее при партнерства с Россией, чем после того, как взяла курс на сближение с ЕС». Эта мысль проходит красной нитью через весь фильм. Режиссер постоянно наталкивает зрителей на основной посыл картины — Украина только вместе с Россией.
В своем интервью Путин обвинил экс-президента Петра Порошенко в том, что проход украинских военных кораблей через Керченский пролив был «провокацией в ходе предвыборной кампании». Якобы бывший гарант использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения военного положения. Президент РФ также считает, что большинство украинцев не хотят в ЕС и не поддерживают в этом руководство страны.
Сам Стоун выступил в качестве исполнительного продюсера фильма, а также принял для него все интервью.
Фильм стал продолжением соображений Стоуна в предыдущем пропагандистском фильме «Украина в огне», который рассказывал о развитии страны до 2014 года. В рамках подготовки к съемкам первого фильма об Украине, Стоун более четырех часов общался с беглым президентом Виктором Януковичем, который в ходе встречи убедил его в том, что за событиями на Майдане стояли американские спецслужбы. Тогда же режиссер заявил, что в изгнании Януковича виновны некие «радикал-неонацисты», которые еще и устраивали многочисленные покушения на него во время бегства.
Напомним, в 2017 году Стоун снял четырехсерийный фильм «Интервью с Путиным», где российский президент обозначил свое видение многих событий, в том числе, войну в Грузии и Украине, отношение к НАТО и многое другое.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?