Меган Маркл своим снобизмом серьезно разозлила британцев (фото)

Мир

Во вторник, 9 июля, известный британский журналист и телеведущий Пирс Морган обрушился с резкой критикой на Меган Маркл. Поводом для этого стало поведение супруги принца Гарри во время ее посещения Уимблдона. Как уже сообщали «ФАКТЫ», герцогиня Сассекская неожиданно появилась на корте № 1 в сопровождении двух подруг — Женевьевы Хиллис и Линдсей Рот, чтобы поддержать игравшую там американскую теннисистку Серену Уильямс.

За игрой Серены Уильямс наблюдали в тот день 12 тысяч человек, пришедших на корт

За этой же игрой наблюдала 64-летняя Салли Джонс, бывший спортивный комментатор BBC и ITV. В какой-то момент она стала фотографировать происходившее. «Тут же я почувствовала, как меня кто-то легонько стучит по плечу. Обернулась и увидел телохранителя Меган. Он очень вежливо попросил меня не снимать. И добавил: «Герцогиня находится здесь по частному делу. Вы нарушаете ее частное пространство», — вспоминает Джонс.

Салли Джонс

Салли ответила телохранителю: «Я фотографировала Серену Уильямс. До герцогини мне нет дела». Телохранитель снова попросил не снимать.

Затем Джонс увидела, как кто-то из зрителей подошел поближе к жене принца Гарри и сделал парочку селфи на ее фоне. К нему тут же направился все тот же телохранитель и попросил удалить снимки.

Телохранитель подходил ко всем зрителям, которые пытались фотографировать Меган

«Я была шокирована происходящим. На игре Уильямс сидели 12 тысяч зрителей. На корте находились как минимум 200 профессиональных фотографов. И все они, конечно, снимали Меган. Но она все равно направила ко мне и к тому мужчине телохранителя, чтобы он запретил нам ее фотографировать. По-моему, это очень глупо. Она, что, за дураков нас всех держит?!» — возмутилась Салли Джонс.

«Я поинтересовалась у телохранителя, не хочет ли он подойти с тем же замечанием к телеоператорам, которые нацелили свои камеры на герцогиню? Я случайно захватила только ее правое ухо. А у тех ребят наверняка есть крупные планы. И тут мне стало жаль беднягу. Я поняла, что ему лично вся эта ситуация тоже неприятна. Но он обязан был выполнить приказ», — рассказала Джонс.

Поведение жены принца Гарри в королевской ложе многие сочли неуважительным

И вот 9 июля Пирс Морган начал популярную телепрограмму «Доброе утро, Британия» следующей фразой: «Частное дело на Уимблдоне? Это смехотворно. Это просто лицемерие. Герцог и герцогиня Сассекские — не частные лица. Они члены королевской семьи. Публичные люди. В конце концов, мы с вами заплатили за ремонт их особняка. И теперь нам предлагают с этим смириться».

У себя в Twitter Морган добавил: «Это абсурдно даже для мисс Маркл — требовать приватности, когда сидишь в королевской ложе…»

Совершенно иначе вела себя на кортах Уимблдона Кейт Миддлтон

Позицию Пирса Моргана поддержали многие британские СМИ. Различные издания напоминают принцу Гарри и его супруге, что они, как члены королевской семьи, имеют определенные обязательства перед обществом. А Меган, очевидно, перепутала свой теперешний статус со статусом голливудской звезды. Подобное поведение на Уимблдоне недопустимо. Также недопустимо и то, что герцог и герцогиня Сассекские отказались назвать имена крестных родителей своего сына и запретили обнародовать документ о крещении Арчи, что до них делали все члены королевской семьи. Гарри и Меган настоятельно рекомендуют брать пример с принца Уильяма и его супруги Кейт. Кстати, герцогиня Кембриджская тоже побывала на одной из игр теннисного турнира в Уимблдоне. Это была на два дня раньше, чем там появилась Меган. И вела себя совершенно иначе — никакого снобизма, приветливая открытость, готовность общаться с журналистами и простыми подданными. Кейт даже рассказала, что ее старший сын Джордж берет уроки тенниса у самого Роджера Федерера.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Серену Уильямс наказали большим денежным штрафом на Уимблдоне.

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