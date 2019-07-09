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Меган Маркл своим снобизмом серьезно разозлила британцев (фото)
Во вторник, 9 июля, известный британский журналист и телеведущий Пирс Морган обрушился с резкой критикой на Меган Маркл. Поводом для этого стало поведение супруги принца Гарри во время ее посещения Уимблдона. Как уже сообщали «ФАКТЫ», герцогиня Сассекская неожиданно появилась на корте № 1 в сопровождении двух подруг — Женевьевы Хиллис и Линдсей Рот, чтобы поддержать игравшую там американскую теннисистку Серену Уильямс.
За этой же игрой наблюдала 64-летняя Салли Джонс, бывший спортивный комментатор BBC и ITV. В какой-то момент она стала фотографировать происходившее. «Тут же я почувствовала, как меня кто-то легонько стучит по плечу. Обернулась и увидел телохранителя Меган. Он очень вежливо попросил меня не снимать. И добавил: «Герцогиня находится здесь по частному делу. Вы нарушаете ее частное пространство», — вспоминает Джонс.
Салли ответила телохранителю: «Я фотографировала Серену Уильямс. До герцогини мне нет дела». Телохранитель снова попросил не снимать.
Затем Джонс увидела, как кто-то из зрителей подошел поближе к жене принца Гарри и сделал парочку селфи на ее фоне. К нему тут же направился все тот же телохранитель и попросил удалить снимки.
«Я была шокирована происходящим. На игре Уильямс сидели 12 тысяч зрителей. На корте находились как минимум 200 профессиональных фотографов. И все они, конечно, снимали Меган. Но она все равно направила ко мне и к тому мужчине телохранителя, чтобы он запретил нам ее фотографировать. По-моему, это очень глупо. Она, что, за дураков нас всех держит?!» — возмутилась Салли Джонс.
«Я поинтересовалась у телохранителя, не хочет ли он подойти с тем же замечанием к телеоператорам, которые нацелили свои камеры на герцогиню? Я случайно захватила только ее правое ухо. А у тех ребят наверняка есть крупные планы. И тут мне стало жаль беднягу. Я поняла, что ему лично вся эта ситуация тоже неприятна. Но он обязан был выполнить приказ», — рассказала Джонс.
И вот 9 июля Пирс Морган начал популярную телепрограмму «Доброе утро, Британия» следующей фразой: «Частное дело на Уимблдоне? Это смехотворно. Это просто лицемерие. Герцог и герцогиня Сассекские — не частные лица. Они члены королевской семьи. Публичные люди. В конце концов, мы с вами заплатили за ремонт их особняка. И теперь нам предлагают с этим смириться».
У себя в Twitter Морган добавил: «Это абсурдно даже для мисс Маркл — требовать приватности, когда сидишь в королевской ложе…»
Позицию Пирса Моргана поддержали многие британские СМИ. Различные издания напоминают принцу Гарри и его супруге, что они, как члены королевской семьи, имеют определенные обязательства перед обществом. А Меган, очевидно, перепутала свой теперешний статус со статусом голливудской звезды. Подобное поведение на Уимблдоне недопустимо. Также недопустимо и то, что герцог и герцогиня Сассекские отказались назвать имена крестных родителей своего сына и запретили обнародовать документ о крещении Арчи, что до них делали все члены королевской семьи. Гарри и Меган настоятельно рекомендуют брать пример с принца Уильяма и его супруги Кейт. Кстати, герцогиня Кембриджская тоже побывала на одной из игр теннисного турнира в Уимблдоне. Это была на два дня раньше, чем там появилась Меган. И вела себя совершенно иначе — никакого снобизма, приветливая открытость, готовность общаться с журналистами и простыми подданными. Кейт даже рассказала, что ее старший сын Джордж берет уроки тенниса у самого Роджера Федерера.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Серену Уильямс наказали большим денежным штрафом на Уимблдоне.
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