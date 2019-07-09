- 16:59 Новой команде необходимо продолжить курс на евроинтеграцию Украины, — Иванна Климпуш-Цинцадзе
- 16:58 Зеленский вернул Безсмертного в политическую подгруппу ТКГ
- 16:53 13 тысяч погибших – это праздник? Сеть разгневало видеообращение Малахова из-за телемоста
- 16:49 Государственная лотерея «Космолот» стала частью «М.С.Л.»
- 16:35 Парламентская Ассамблея ОБСЕ приняла важное решение о захваченных Россией украинских моряках
- 16:33 Парубий, Сюмар и Ионова предлагают усилить ответственность за непризнание Крыма и ОРДЛО территорией Украины
- 16:31 Распространяют дезинформацию: в Европе жестко поставили на место путинских пропагандистов
- 16:15 Снаряд попал прямо в дом: боевики обстреляли село на Донбассе
- 16:06 Найди 7 миллионов туристов в Крыму: в сети наглядно опровергли фейк оккупантов
- 15:55 С гирей на шее: в Крыму нашли мертвым пропавшего крымского татарина
- 15:38 21-летний австралиец умер, выпив протеиновый коктейль с кофеином
- 15:37 Создание компьютерных игр и ролевые игры по конфликтологии: плюсы и минусы IT-лагеря «ШАГ»
Маршрутка попала в аварию в Запорожской области: в больницу доставили 12 человек (фото)
В Запорожской области попала в ДТП маршрутка с пассажирами. Полный людей микроавтобус не успел увернуться от выехавшего на встречную полосу автомобиля «Ford».
Из 18 пассажиров маршрутки одиннадцати понадобилась помощь медиков. Пострадали двое мужчин, пятеро женщин и четверо детей (трех, пяти, восьми и 17 лет). После оказания первой помощи пассажиров отпустили по домам.
ДТП случилось днем 8 июля на трассе «Харьков-Симферополь» в районе поселка Степногорск Васильевского района. Как выяснила полиция, водитель автомобиля «Ford Sierra» буксировал на гибкой сцепке «Ford Esсort». Когда первый автомобиль затормозил, второй оказался на правой обочине, чем спровоцировал занос «Ford Sierra» и выезд машины на встречную полосу. На встречке случилось столкновение с маршруткой. Кроме пассажиров автобуса, пострадал еще и водитель буксирующего транспортного средства.
Напомним, ранее под Николаевом маршрутке не удалось избежать столкновения с грузовиком, а в Киеве столкнулись пассажирский микроавтобус и фура.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..