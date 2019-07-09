Происшествия

Маршрутка попала в аварию в Запорожской области: в больницу доставили 12 человек (фото)

В Запорожской области попала в ДТП маршрутка с пассажирами. Полный людей микроавтобус не успел увернуться от выехавшего на встречную полосу автомобиля «Ford».

Из 18 пассажиров маршрутки одиннадцати понадобилась помощь медиков. Пострадали двое мужчин, пятеро женщин и четверо детей (трех, пяти, восьми и 17 лет). После оказания первой помощи пассажиров отпустили по домам.

ДТП случилось днем 8 июля на трассе «Харьков-Симферополь» в районе поселка Степногорск Васильевского района. Как выяснила полиция, водитель автомобиля «Ford Sierra» буксировал на гибкой сцепке «Ford Esсort». Когда первый автомобиль затормозил, второй оказался на правой обочине, чем спровоцировал занос «Ford Sierra» и выезд машины на встречную полосу. На встречке случилось столкновение с маршруткой. Кроме пассажиров автобуса, пострадал еще и водитель буксирующего транспортного средства.

Напомним, ранее под Николаевом маршрутке не удалось избежать столкновения с грузовиком, а в Киеве столкнулись пассажирский микроавтобус и фура.

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