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В Лисичанске более 60 человек экстренно эвакуировали из дома: что произошло (фото)
В Лисичанске Луганской области осуществляется экстренная эвакуация жителей трехэтажного многоквартирного дома, признанного аварийным с 2012 года. По состоянию на 13:00 из здания эвакуировали 61 человека,
Как сообщили в ГСЧС, информация о возможном разрушении дома, расположенного по адресу Лисичанск, улица Гора Попова, 15, поступила на горячую линию службы спасения «101» в 04:04 9 июля. Прибыв на место, специалисты установили, что в одном криле здания дало осадку межэтажное перекрытие, поэтому было принято решение об эвакуации всех жителей.
К счастью, пострадавших и погибших при обвале обнаружено не было.
По данным местных властей, в аварийном доме насчитывается 39 квартир. В настоящее время их жители размещены во временных палатках ГСЧС.
Напомним, в конце мая обвалилась стена школы на Львовщине.
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