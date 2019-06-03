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Происшествия

В Киеве обвалилась часть здания геологического колледжа: фото с места происшествия

16:18 3 июня 2019 99
В Киеве обвалилась часть здания геологического колледжа: фото с места происшествия
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве произошел обвал в заброшенном крыле здания Колледжа геологоразведочных технологий на улице Тютюнника (бывшая Анри Барбюса). По данным администрации колледжа, инцидент произошел перед выходными. Напомним, 28 мая обвалилась стена школы на Львовщине.

Пострадавших в результате обвала в Киеве нет, сообщает Левый берег.

Сразу же после случившегося полиция закрыла доступ на территорию, где произошло обрушение стены.

Причины обвала устанавливаются.

Напомним, в результате обрушения стены школы на Львовщине, в Яворовском районе, пострадали два человека. А перед этим, 21 мая, в одном из сел Ровенской области погиб мальчик, которого завалило песком в карьере.

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