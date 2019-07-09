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Распространяют дезинформацию: в Европе жестко поставили на место путинских пропагандистов
В Лондоне (Великобритания) российским пропагандистам из RT и Sputnik отказали в аккредитации на конференцию по вопросам свободы прессы. Ранее в Великобритании блокировали все счета RT.
Как сообщает ВВС, в аккредитации пропагандистам отказал МИД Великобритании, выступивший организатором конференции Global Conference for Media. Также сообщается, что такой шаг внешнеполитического ведомства страны критиковало посольство РФ в Лондоне. Однако представитель МИД Британии в свою очередь заявил: «Мы не аккредитовали RT и Sputnik из-за их активной роли в распространении дезинформации».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», главный редактор RT Маргарита Симоньян жаловалась, что их «выкинули из эфира» в Вашингтоне.
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