25.53 / 25.82 28.58 / 29.02
Киев: +20
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Распространяют дезинформацию: в Европе жестко поставили на место путинских пропагандистов

16:31 9 июля 2019 111
Russia Today
Инф. «ФАКТОВ»

В Лондоне (Великобритания) российским пропагандистам из RT и Sputnik отказали в аккредитации на конференцию по вопросам свободы прессы. Ранее в Великобритании блокировали все счета RT.

Как сообщает ВВС, в аккредитации пропагандистам отказал МИД Великобритании, выступивший организатором конференции Global Conference for Media. Также сообщается, что такой шаг внешнеполитического ведомства страны критиковало посольство РФ в Лондоне. Однако представитель МИД Британии в свою очередь заявил: «Мы не аккредитовали RT и Sputnik из-за их активной роли в распространении дезинформации».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», главный редактор RT Маргарита Симоньян жаловалась, что их «выкинули из эфира» в Вашингтоне.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины