Распространяют дезинформацию: в Европе жестко поставили на место путинских пропагандистов

Мир

В Лондоне (Великобритания) российским пропагандистам из RT и Sputnik отказали в аккредитации на конференцию по вопросам свободы прессы. Ранее в Великобритании блокировали все счета RT.

Как сообщает ВВС, в аккредитации пропагандистам отказал МИД Великобритании, выступивший организатором конференции Global Conference for Media. Также сообщается, что такой шаг внешнеполитического ведомства страны критиковало посольство РФ в Лондоне. Однако представитель МИД Британии в свою очередь заявил: «Мы не аккредитовали RT и Sputnik из-за их активной роли в распространении дезинформации».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», главный редактор RT Маргарита Симоньян жаловалась, что их «выкинули из эфира» в Вашингтоне.

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