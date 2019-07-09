Эксперт положительно оценил начало импорта электроэнергии после запуска нового рынка

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Импорт электроэнергии будет способствовать усилению конкуренции на новом рынке. Так эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип прокомментировал начало импорта электроэнергии после запуска нового рынка.

«Импорт электроэнергии — это позитивно. Однозначно, это способствует ограничению возможных неконкурентных действий игроков. Другое дело — техническая способность по импорту. Она на самом деле по Бурштынскому энергоострову не настолько большая, чтобы конкретно сбить цену. И ценовая конъюнктура у соседей тоже не такая, чтобы говорить, что этот импорт позволит существенно снизить цену. Но даже при таких условиях это активизация рыночных отношений, это возможности по предотвращению каких-либо возможных неконкурентных действий игроков», — сказал Прокип.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины «О рынке электроэнергии». Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов, как рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

По сообщению «Укрэнерго» за первую неделю работы нового рынка электрической энергии, который позволил открыть импорт электроэнергии, Украина впервые получила из Словакии 37,705 млн кВт-ч ресурса от Бурштынского энергоострова.

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