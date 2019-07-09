Происшествия

Патрульные оставили без присмотра автомат в открытом авто: в сети показали скандальное видео

В сети появилось скандальное видео с украинскими патрульными. Активисты обнаружили на улице открытый автомобиль с брендом «Патрульная полиция», в котором на сидении лежал… автомат. Напомним, «ФАКТЫ» писали, в каких регионах Национальная полиция испытывает наибольший кадровый голод.

Авторы видео заявили, что оно было снято в Сумах. Хотя пресс-служба Патрульной полиции Сумской области сообщила, что это не их автомобиль.

В комментариях под видео пишут, что подобный бардак будет твориться в полиции до тех пор, пока патрульных будут «набирать по объявлению».

«Так они вернулись, или их задним числом уволили?», — заинтересовался дальнейшей судьбой неизвестных «героев» видео пользователь.

Внимание: на видео звучит ненормативная лексика.

Напомним, в украинской полиции решили отказаться от автоматов Калашникова и пистолетов Макарова.

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