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Патрульные оставили без присмотра автомат в открытом авто: в сети показали скандальное видео
В сети появилось скандальное видео с украинскими патрульными. Активисты обнаружили на улице открытый автомобиль с брендом «Патрульная полиция», в котором на сидении лежал… автомат. Напомним, «ФАКТЫ» писали, в каких регионах Национальная полиция испытывает наибольший кадровый голод.
Авторы видео заявили, что оно было снято в Сумах. Хотя пресс-служба Патрульной полиции Сумской области сообщила, что это не их автомобиль.
В комментариях под видео пишут, что подобный бардак будет твориться в полиции до тех пор, пока патрульных будут «набирать по объявлению».
«Так они вернулись, или их задним числом уволили?», — заинтересовался дальнейшей судьбой неизвестных «героев» видео пользователь.
Внимание: на видео звучит ненормативная лексика.
Напомним, в украинской полиции решили отказаться от автоматов Калашникова и пистолетов Макарова.
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