Столкновение зерновозов на трассе Киев — Одесса: новые подробности страшного ДТП (фото)

Происшествия

Жуткая авария на 387-м километре трассы Киев — Одесса, унесшая минувшей ночью человеческие жизни (столкнулись два мощных зерновоза МАN), получает все больший резонанс. Как выяснилось, от удара при столкновении обе фуры вылетели на обочину дороги, зерно высыпалось на трассу. Погибли водители, в салоне одного из грузовиков был пассажир, которого также не удалось спасти. (Напомним, 8 июля под Винницей в результате столкновения трех автомобилей пострадали девять человек.)

По предварительной информации, водитель одной из фур заснул за рулем и выехал на встречную полосу, где «налетел» на другой грузовик…

Инцидент прокомментировал начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода.

«Никаких шансов выжить у обоих водителей и пассажира не было. На том, что зерно перевозилось в переоборудованном контейнере, что категорически запрещено действующими в Украине правилам перевозки грузов автомобильным транспортом, я специально останавливаться не буду. Тем более что уже не раз об этом писал, говорил и обращался в компетентные органы, но ничего не изменилось — как ездили, так и ездят…» — заметил Варивода.

Он подчеркнул, что практически убежден: водитель заснул за рулем, поскольку нарушен режим работы. Он работает сверхнормативное время, чтобы успеть перевезти как можно больше, пока идет уборка урожая.

«А кто у нас там должен контролировать этот режим? Так это же те самые, которые обязаны следить за переоборудованными контейнерами, за соблюдением весовых норм, за рабочим временем и временем отдыха водителей… Это пресловутая Государственная служба по безопасности на транспорте (ГСБТ). Кстати, это та служба, которая контролирует пассажирские перевозки…

Иногда мне кажется, что, если даже эту службу завтра полностью ликвидируют, ничего не изменится — хуже не станет. Хотя, нет, точно станет хуже тем, кто на таком «контроле» зарабатывает по всей цепочке, позволяя ездить и перегруженным, и технически неисправным транспортным средствам, и нелегальным перевозчикам. Нарушая не только технические, но и все возможные требования. Этот заработок — он в крови, и я хочу, чтобы все мы это четко осознавали. Это война, война на дорогах, где погибают наши с вами соотечественники и уничтожаются объекты государственной инфраструктуры", — резюмировал руководитель облавтодора.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали также о смертельном ДТП под Харьковом, в результате которого погиб ребенок. Водитель Renault превысил скорость и налетел на отбойник. Металлическое ограждение прошило машину насквозь.

Напомним, 3 июля на трассе Харьков — Красноград — Перещепино случилось крупное ДТП. Из-за того, что водителю стало плохо за рулем, он выехал на встречную трассу, где столкнулся с грузовиком и рейсовым автобусом. А в июне под Харьковом выехавшее на встречку авто столкнулось с переполненным пассажирским автобусом.

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