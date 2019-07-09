Происшествия

Врачи не смогли спасти: в воинской части под Николаевом произошло смертельное ЧП

В ночь с 8 на 9 июля в больницу из воинской части, расположенной в Вознесенском районе был доставлен солдат срочной службы с огнестрельным ранением головы.

Вскоре после госпитализации 22-летний парень умер.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области пока известно, что солдат срочной службы накануне заступил на суточное дежурство в караул с автоматом.

Основная версия происшедшей трагедии — самоубийство, причины которого и другие обстоятельства случившегося выясняют следователи.

Тело погибшего военнослужащего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство», как того требует процедура в подобных случаях. Процессуальное руководство по делу осуществляет военная прокуратура.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Волынской области 24 мая повесился военнослужащий 14 отдельной механизированной бригады ВСУ.

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