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Красавец мужчина: Сергей Шнуров поразил поклонников сходством со звездой Голливуда
Известный российский музыкант Сергей Шнуров, который заявил, что намерен распустить группу «Ленинград» и дальше существовать вне музыки, опубликовал в Instagram фото, на котором он предстал в непривычном для поклонников образе. Стильный лук Шнурова на фоне старого питерского двора фанаты музыканта сравнили с образом оскароносного американского актера Шона Пенна.
Сергей Шнуров
Шон Пенн
Многим подписчикам Шнурова его новый имидж понравился и они наделили музыканта яркими эпитетами и признали, что Шнур похож на Голливудскую звезду. Были и нотки критики.
«Сергей Владимирович — красавец мужчина!!!»
«Ты просто космос, Шнур, ты просто космос!
«Чертовски хорош!»
«Наконец, хоть оделся нормально, а то как ушлепан».
«Думаю, самый сексуальный мужчина РФ».
«С таким видом и арку в доме, где живешь, под гараж отжать не грех!»
Напомним, Шнуров часто в стихах едко высказывался о настроениях в современном российском обществе. Неуправляемый артист давно раздражал российскую власть, представители которой хотели запретить в России песни популярной группы «Ленинград» и творчество самого Шнурова.
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