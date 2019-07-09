Красавец мужчина: Сергей Шнуров поразил поклонников сходством со звездой Голливуда

Шоу-бизнес

Известный российский музыкант Сергей Шнуров, который заявил, что намерен распустить группу «Ленинград» и дальше существовать вне музыки, опубликовал в Instagram фото, на котором он предстал в непривычном для поклонников образе. Стильный лук Шнурова на фоне старого питерского двора фанаты музыканта сравнили с образом оскароносного американского актера Шона Пенна.

Сергей Шнуров

Шон Пенн

Многим подписчикам Шнурова его новый имидж понравился и они наделили музыканта яркими эпитетами и признали, что Шнур похож на Голливудскую звезду. Были и нотки критики.

«Сергей Владимирович — красавец мужчина!!!»

«Ты просто космос, Шнур, ты просто космос!

«Чертовски хорош!»

«Наконец, хоть оделся нормально, а то как ушлепан».

«Думаю, самый сексуальный мужчина РФ».

«С таким видом и арку в доме, где живешь, под гараж отжать не грех!»

Напомним, Шнуров часто в стихах едко высказывался о настроениях в современном российском обществе. Неуправляемый артист давно раздражал российскую власть, представители которой хотели запретить в России песни популярной группы «Ленинград» и творчество самого Шнурова.

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