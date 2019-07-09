Происшествия

Испытывают судьбу: в сети показали видео с юными "экстремалами" на мосту в Киев

В сети показали видео опасных развлечений подростков в Киеве, которые пытались покорить Северный мост. Напомним, в Киеве продолжаются «испытания» на прочность стекла на новом пешеходно-велосипедном мосту.

Ролик появился в паблике Киев Оперативный 9 июля.

«Сейчас по Северному мосту целое стадо каких-то подростков пытается испытать судьбу. Зачем?», — задается вопросом автор видео.

В комментариях пользователей жалеют родителей экстремалов и дают им советы по воспитанию чад.

«Естественный отбор. Грешно, но факт. Родителям беда, вот это жаль», — написал пользователь Вадим.

«Надо было их там часов на 12 заблокировать, после этого они бы улицу только на зеленый переходили бы», — предложил жесткий вариант Сергей.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, чем заканчиваются экстремальные развлечения юных «зацеперов» в Украине.

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