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Происшествия

В Одессе нашли повешенным предпринимателя, стрелявшего в нардепа Урбанского

22:53 9 июля 2019 440
Владимир Зинченко
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Владимира Зинченко, который 7 мая текущего года стрелял в 37-летнего народного депутата Александра Урбанского (БПП), нашли повешенным в подвале собственного дома. Об этом стало известно от хорошо информированного источника в правоохранительных органах. По его сведениям, на месте трагедии найдена предсмертная записка.

«Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, В том числе — самоубийство ли это либо доведение до самоубийства. Не исключается также версия намеренного убийства…», — сказал источник.

Отмечается, что Владимир Зинченко — предприниматель, владелец гостиницы «Хуторок у Зины». Он — бывший глава Белгород-Днестровской районной администрации, экс-супруг руководителя департамента финансов Одесской областной администрации.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали все подробности инцидента с участием Зинченко и Урбанского.

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