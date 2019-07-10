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В Индии женщины удаляют себе матки: названа причина
В Индии жительницы некоторых штатов решаются на удаление матки и другие гинекологические манипуляции, чтобы не остаться без работы. Об этом пишет местное издание.
Так, в одном из штатов на западе страны зафиксировано более 4500 таких операций — в основном пациентками стали женщины до 40 лет (а в некоторых случаях им не исполнилось и 30 лет). В некоторых случаях это привело к серьезным осложнениям — во многом их развитие связано с плохой гигиеной и несоблюдением элементарных санитарных правил.
Также известно о случаях, когда женщины принимали незарегистрированные в стране препараты (приобретенные вне аптек) — это делалось с целью избавиться от менструальных болей, препятствующих выходу на работу. Большинство работниц, принимающих лекарства — девушки в возрасте от 15 до 25 лет.
Столь острая ситуация связана со стигматизацией менструации в стране. На эту тему многие предпочитают не говорить, а школьницы, достигшие половой зрелости, часто перестают ходить в школу. Во время месячных женщинам часто запрещают выходить из дома после захода солнца, посещать храмы, заходить на кухню.
Национальная комиссия по защите прав женщин обратилась к руководству штатов, в которых зарегистрированы описанные выше ситуации, попросив принять меры по их предотвращению дискриминации женщин.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», врачи больницы Сингапура удалили 53-летней женщине гигантскую опухоль матки. Ее вес, как сообщает Live Science, составил 28 килограммов. Женщина долгое время боялась обращаться за медицинской помощью. В больницу она попала, поскольку уже не могла нормально дышать и ходить, оказавшись практически прикованной к постели.
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